Cezaevinde Kırmızı Alarm: Koğuşu Ateşe Verdiler!
Cezaevinde Kırmızı Alarm: Koğuşu Ateşe Verdiler!
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Dumandan zehirlenen 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor. Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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