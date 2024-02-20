Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cezaevinde Kırmızı Alarm: Koğuşu Ateşe Verdiler!

Cezaevinde Kırmızı Alarm: Koğuşu Ateşe Verdiler!

Ordu Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 11:33

Ordu'nun Ünye ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün koğuştaki yatağını ateşe vermesiyle yangın çıktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dumandan zehirlenen 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Dumandan zehirlenen 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor. Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor. Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın