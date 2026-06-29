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Ceyda Düvenci'nin Adı Geçmişti: Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Ünlü İsim Dahil Oldu

Ceyda Düvenci'nin Adı Geçmişti: Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Ünlü İsim Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 09:35
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Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak ve altın çağı olarak kabul edilen I. Alaeddin Keykubad dönemini merkezine alan Aşk ve Taht dizisi için hazırlıklar sürüyor. Akın Akınözü, Simay Barlas, Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin rol alacağı yüksek bütçeli iddialı yapımın kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sadece savaş sahnelerini değil; Selçuklu sarayının perde arkasındaki amansız taht mücadelelerini, entrikaları ve tarihi değiştiren büyük aşkları ekrana taşıyacak Aşk ve Taht için hazırlıklar hızlandı.

Sadece savaş sahnelerini değil; Selçuklu sarayının perde arkasındaki amansız taht mücadelelerini, entrikaları ve tarihi değiştiren büyük aşkları ekrana taşıyacak Aşk ve Taht için hazırlıklar hızlandı.

'Muhteşem Yüzyıl' esintileri taşıyacağı söylenen yapım, tarihi gerçeklerle dramatik kurguyu harmanlayacak dizide birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Akın Akınözü, Simay Barlas, İdil Yener gibi isimlerin açıklandığı dizide kadro çalışmaları da sürüyor.

Eylül ayında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna Ayça Bingöl de dahil oldu.

Eylül ayında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna Ayça Bingöl de dahil oldu.

Ayça Bingöl, yeni yayın döneminde 'Aşk ve Taht' adlı dizide rol alacak. Merakla beklenen projenin detayları ve Bingöl'ün hayat vereceği karakter şimdiden televizyon kulislerinde heyecan yaratmış durumda. Baş Hatun Ümmühan’a hayat verecek ve Alaaddin Keykubat’ın annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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