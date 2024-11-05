Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Cesur Tarzıyla Parlayan Simge Sağın'ın En Beğenilen Sahne Kıyafetini Seçiyoruz!

etiket Cesur Tarzıyla Parlayan Simge Sağın'ın En Beğenilen Sahne Kıyafetini Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 21:56

Simge Sağın, cesur ve etkileyici sahne kıyafetleriyle her zaman göz kamaştırıyor! Onun sahne performansları, yalnızca sesiyle değil, aynı zamanda şıklığıyla da hafızalarda yer ediniyor. Şimdi, bu ikonik kostümlerden en beğenilenini seçmek için bir araya geldik. Hangi sahne kıyafeti, senin favorin? 

Unutma, tek bir seçim hakkın var!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seç bakalım!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın