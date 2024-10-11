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"Cemal’in Gerçek Yüzü Ortaya Çıkıyor!" Kızılcık Şerbeti 70. - 71. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Cemal’in Gerçek Yüzü Ortaya Çıkıyor!" Kızılcık Şerbeti 70. - 71. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 02:23

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 70. ve 71. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Doğa’nın giydiği bu muhteşem elbiseyi mi arıyorsunuz?

Doğa’nın giydiği bu muhteşem elbiseyi mi arıyorsunuz?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin giydiği bu elbise herkes tarafından merak konusu oldu.

İlvi markasına ait olan bu elbise 4,495.00 TL.

Barb Kadın Elbise Siyah

Benzeri için buraya tıklayabilirsiniz

Kıvılcım'ın giydiği bu kombin sizce de çok şık değil mi?

Kıvılcım'ın giydiği bu kombin sizce de çok şık değil mi?

Ceketi Perspective markasına ait olup  6.749,90 TL. Burada

Gusto markasına ait olan haki pantolonu ise burada

Nine West markasına ait olan bordo ayakkabıları ise 3.299,00 TL. Buradan ulaşabilirsiniz

Heves'in elbisesini merak edenler burada mı?

Heves'in elbisesini merak edenler burada mı?

İpekyol markasına ait bu şık, drapeli, mini elbise 3.999,00 TL. Buraya tıklayın

Hepsiburada

Peki önceki bölümde neler giyilmişti.

Peki önceki bölümde neler giyilmişti.

Heves karakterinin çok konuşulan tulumu ise İpekyol markasına ait.

İpekyol Metal Aksesuarlı Tulum 5.999 TL. Burada

Doğa'nın bu gömleğini bulamayanlar için aşağı link bıraktık.👀

Doğa'nın bu gömleğini bulamayanlar için aşağı link bıraktık.👀

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa’nın giydiği gömlek pieces of melon markasına ait ve sadece 999 TL.

Buradan ulaşın

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Görkem'in bu cici elbisesi ise Pierre Cardin markasına ait.

Görkem'in bu cici elbisesi ise Pierre Cardin markasına ait.

Pierre Cardin Lacivert Regular Fit Dokuma Elbise burada

Kızılcık Şerbeti'nin 70. ve 71. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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