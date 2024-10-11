"Cemal’in Gerçek Yüzü Ortaya Çıkıyor!" Kızılcık Şerbeti 70. - 71. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Cemal’in Gerçek Yüzü Ortaya Çıkıyor!" Kızılcık Şerbeti 70. - 71. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 70. ve 71. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.
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'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Doğa’nın giydiği bu muhteşem elbiseyi mi arıyorsunuz?
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Kıvılcım'ın giydiği bu kombin sizce de çok şık değil mi?
Heves'in elbisesini merak edenler burada mı?
Peki önceki bölümde neler giyilmişti.
Doğa'nın bu gömleğini bulamayanlar için aşağı link bıraktık.👀
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Görkem'in bu cici elbisesi ise Pierre Cardin markasına ait.
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