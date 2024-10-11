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Bugün İndirimde Neler Var? Sony Playstation 5'ten Apple Watch Series 9'a 11 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Sony Playstation 5'ten Apple Watch Series 9'a 11 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 12:05

11 Ekim 2024 tarihinde, teknoloji dünyasının devleri Sony ve Apple'ın en popüler ürünlerinde indirim fırsatları sizleri bekliyor. Sony'nin oyun severler için vazgeçilmez ürünü Playstation 5 ve Apple'ın teknoloji tutkunlarının gözdesi Watch Series 9, bugün cazip indirimlerle karşınızda. İster evinizin konforunda kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak, ister her anınızı teknoloji ile eşleştirmek isteyin, bu indirimler tam size göre. Teknolojiye dair aradığınız her şey, bugün sizler için özel fiyatlarla sunuluyor. Fırsatları kaçırmayın, teknolojiyi en uygun fiyatlarla deneyimleyin.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

1. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

20.749,00 TL yerine indirimle 18.499,00 TL.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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2. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Red 1500W 5 Lt

2. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Red 1500W 5 Lt

3.733,17 TL yerine Prime Alışveriş Fırsatları sayesinde 3.522,58 TL.

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Red 1500W 5 Lt

Prime Alışveriş Fırsatları

3. Havit H2030d Oyun Kulaklığı

3. Havit H2030d Oyun Kulaklığı

799,99 TL yerine indirimle 699,99 TL.

Havit H2030d Oyun Kulaklığı

Prime Alışveriş Fırsatları

4. Artema Marin S A42149 Eviye Bataryası, Krom

4. Artema Marin S A42149 Eviye Bataryası, Krom

Prime fırsatı ile 1.800,00 TL.

Artema Marin S A42149 Eviye Bataryası, Krom

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5. Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

5. Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Prime fırsatı sayesinde 8.899,00 TL.

Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Prime Alışveriş Fırsatları
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6. Soandora Kablosuz Şarjlı Sehpalı Damacana Su Pompası Beyaz

6. Soandora Kablosuz Şarjlı Sehpalı Damacana Su Pompası Beyaz

Şimdi indirimle 494,00 TL.

Soandora Kablosuz Şarjlı Sehpalı Damacana Su Pompası Beyaz

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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7. ASUS GT302 TUF Gaming ARGB Tempered Glass Beyaz E-ATX Mid Tower Kasa

7. ASUS GT302 TUF Gaming ARGB Tempered Glass Beyaz E-ATX Mid Tower Kasa

8.640,00 TL yerine indirimle 8.099,10 TL.

ASUS GT302 TUF Gaming ARGB Tempered Glass Beyaz E-ATX Mid Tower Kasa

Prime Alışveriş Fırsatları

8. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

8. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

Prime fırsatı ile sadece 3.299,00 TL.

Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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Prime Alışveriş Fırsatları

9. Colgate Optic White Çay, Kahve, Diş Macunu, 50 ml + Visible White Diş Macunu, 75 ml + Optic White Kömür, 50 ml

9. Colgate Optic White Çay, Kahve, Diş Macunu, 50 ml + Visible White Diş Macunu, 75 ml + Optic White Kömür, 50 ml

Sadece 109,90 TL.

Colgate Optic White Çay, Kahve, Diş Macunu, 50 ml + Visible White Diş Macunu, 75 ml + Optic White Kömür, 50 ml

Prime Alışveriş Fırsatları

10. Ocean Vitamin D3 400 IU 130 Puf Oral Sprey (1 x 20 mL)

10. Ocean Vitamin D3 400 IU 130 Puf Oral Sprey (1 x 20 mL)

Sadece 135,00 TL. 

Ocean Vitamin D3 400 IU 130 Puf Oral Sprey (1 x 20 mL)

Prime Alışveriş Fırsatları
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11. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

11. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

4.698,90 TL yerine indirimle 4.599,00 TL.

Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

Prime Alışveriş Fırsatları

12. MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

12. MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

Prime fırsatı ile şu an 56.989,00 TL.

MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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13. Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Kadın Koşu Ayakkabısı

13. Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Kadın Koşu Ayakkabısı

İndirimle 1.203,51 TL.

Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Kadın Koşu Ayakkabısı

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14. Ufesa Filtre Kahve Makinesi

14. Ufesa Filtre Kahve Makinesi

Prime fırsatı ile sadece 848,00 TL.

Ufesa Filtre Kahve Makinesi

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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Prime Alışveriş Fırsatları

15. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

15. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

2.299,00 TL yerine şimdi 1.599,00 TL.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

Prime Alışveriş Fırsatları
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16. Apple Watch Series 9 GPS 41 mm

16. Apple Watch Series 9 GPS 41 mm

16.299,00 TL yerine indirimle 14.249,05 TL.

Apple Watch Series 9 GPS 41 mm

Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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Prime Alışveriş Fırsatları

17. Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

17. Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

15.499,00 TL yerine şimdi Premium ile 14.499,00 TL.

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

Hepsiburada

18. Karaca Megacut Square 9 Parça Standlı Bıçak Seti Krem

18. Karaca Megacut Square 9 Parça Standlı Bıçak Seti Krem

991,79 TL yerine sepette 743,84 TL.

Karaca Megacut Square 9 Parça Standlı Bıçak Seti Krem

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19. Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

19. Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

1.899,99 TL'den 1.234,99 TL'ye düştü.

Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

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20. Özdilek - Colormix Antrasit Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Takımı

20. Özdilek - Colormix Antrasit Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Takımı

1.793,00 TL yerine 1.344,75 TL.

Özdilek - Colormix Antrasit Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Takımı

Hepsiburada
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21. Mango Yakasız Takım Elbise Ceketi

21. Mango Yakasız Takım Elbise Ceketi

1.700,00 TL yerine indirimle 850,00 TL.

Mango Yakasız Takım Elbise Ceketi

Hepsiburada
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