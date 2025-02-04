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Cemal Enginyurt Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Ekrem İmamoğlu’ndan "Türkiye Başsavcılığı" Tepkisi

Cemal Enginyurt Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Ekrem İmamoğlu’ndan "Türkiye Başsavcılığı" Tepkisi

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2025 - 23:09

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, bugün düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Enginyurt’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılığın başlattığı soruşturma tepki gösterdi.

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CHP’ye katılan Cemal Enginyurt hakkında 'Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun' ifadeleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamalarından re'sen soruşturma başlattı.

CHP’ye katılan Cemal Enginyurt hakkında 'Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun' ifadeleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamalarından re'sen soruşturma başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmanın Ankara’da yapılmasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmanın Ankara’da yapılmasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

“Türkiye Başsavcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?” diyen İmamoğlu, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ gibi, CHP milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’a da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hukuka güven, devlet ciddiyeti ve adabı açısından toplumda oluşan soru işaretleri giderek büyüyor. Yargımızın ve değerli mensuplarının saygınlığını korumak adına bu tepkimizi ortaya koymak zorunda kalmamızdan ötürü üzgünüm. Sayın Enginyurt’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Başsavcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?” diyen İmamoğlu, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ gibi, CHP milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’a da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hukuka güven, devlet ciddiyeti ve adabı açısından toplumda oluşan soru işaretleri giderek büyüyor. Yargımızın ve değerli mensuplarının saygınlığını korumak adına bu tepkimizi ortaya koymak zorunda kalmamızdan ötürü üzgünüm. Sayın Enginyurt’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Mersin’de yaptığı konuşma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Özdağ tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Mersin’de yaptığı konuşma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Özdağ tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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