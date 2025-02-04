Ekrem İmamoğlu’na Destek Olan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik Görevden El Çektirildi

“Gelecek Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Çağlayan Adliyesi'ne Ekrem Bey'e destek amaçlı gittik ve desteğimizi kendisine ilettik. Akabinde o gün cuma idi. Cuma sonrası genel merkezden bir bildiri geldi yani görevi bırakmam, el çektirilmem istendi. Hemen cumartesi günü de el çektirdim. Tabi genel merkez ile il başkanlığı arasında zaman zaman fikir ayrılıkları oluyor. Genel merkezde de arklı düşünen arkadaşlarımız olabiliyor bu bir siyasettir. Adliye gününe bu denk geldi, buna müteakip de görevi bırakmış bulunmaktayız. Genel merkezimizin kararına tabi saygı duyuyoruz.”