Ekrem İmamoğlu’na Destek Olan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik Görevden El Çektirildi
Ekrem İmamoğlu’na Destek Olan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik Görevden El Çektirildi
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, Çağlayan Adliyesi’ne giderek Ekrem İmamoğlu’na destek olduğu için genel başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Konu hakkında açıklama yapan Ali Rıza Abdik “Cuma sonrası genel merkezden bir bildiri geldi yani görevi bırakmam, el çektirilmem istendi” dedi.
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı. Abdik'in görevden el çektirildiği iddia edilmişti.
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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "yoğun iş temposu" nedeniyle Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını belirtilse de meselesinin aslının Abdik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki mitingine katılması olduğu öğrenildi.
Sarıyer Söz'de yer alan habere göre, 5 yılı aşkın süredir İstanbul İl Başkanı olarak gören yapan Ali Rıza Abdik iddiaları doğrulayarak, görevden el çektirildiğini açıkladı. Verdiği röportajda yaşananları anlatan Abdik şu ifadeleri kullandı:
Ali Rıza Abdik'in açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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