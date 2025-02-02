Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözleriyle Erken Seçim Çağrısı Yaptı
Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözleriyle Erken Seçim Çağrısı Yaptı
Ekrem İmamoğlu ve muhalefetin son günlerde yinelediği erken seçim ve sandık çağrısı kamuoyunca konuşulmaya başlandı. İmamoğlu bugün bir kez daha bu konuda paylaşım yaptı. İmamoğlu sözlerine Erdoğan'ın paylaşımını destek gösterdi. İmamoğlu paylaşomında 'Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır' dedi.
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Ekrem İmamoğlu son günlerde açıklamalarında erken seçim ihtimali ve sandık çağrısını sık sık tekrarlıyor.
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Özgür Özel'in de kamuoyuna yaptığı sandık çağrılarında iktidar kanadından net bir yanıt henüz yok.
Erdoğan bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında dolaylı olarak erken seçim ihtimalini rafa kaldırdı ve " 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz." dedi.
Erdoğan sözlerinin başında da "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır." ifadelerine yer vermişti.
İmamoğlu, bu sözleri paylaşarak Erdoğan'a ve kamuoyuna bir kez daha sandık çağrısı yaptı.
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İmamoğlu, "Hodri meydan" diyerek "Hemen seçim" çağrısı vurgusuyla muhalefetin sandık talebini bir kez daha tekrarladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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