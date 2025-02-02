Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözleriyle Erken Seçim Çağrısı Yaptı

Ekrem İmamoğlu ve muhalefetin son günlerde yinelediği erken seçim ve sandık çağrısı kamuoyunca konuşulmaya başlandı. İmamoğlu bugün bir kez daha bu konuda paylaşım yaptı. İmamoğlu sözlerine Erdoğan'ın paylaşımını destek gösterdi. İmamoğlu paylaşomında 'Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır' dedi.