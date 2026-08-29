Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili şu an için en güncel resmi açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı. Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavi ile takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz'ın hastalığına ilişkin kesin teşhis veya tedavi sürecinin bundan sonraki aşamalarına dair yeni bir açıklama yapılması halinde bilgiler güncellenecek.