Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı şikayeti yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz, önce Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyenin burada anjiyoya alındığı öğrenildi. Peki Cem Yılmaz'ın hastalığı ne? Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
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Cem Yılmaz'a Ne Oldu?
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Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne?
Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu Nasıl? Son Durumu Ne?
Cem Yılmaz'a Anjiyo Yapıldı mı?
Cem Yılmaz Kaç Yaşında?
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Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Son Açıklama Ne?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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