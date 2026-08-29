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Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 22:39
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı şikayeti yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz, önce Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyenin burada anjiyoya alındığı öğrenildi. Peki Cem Yılmaz'ın hastalığı ne? Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

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Cem Yılmaz'a Ne Oldu?

Cem Yılmaz'a Ne Oldu?

Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı yaşayan Yılmaz'ın yardım çağrısında bulunmasının ardından sağlık ekipleri eve geldi.

İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan Cem Yılmaz, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. DHA ve Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Yılmaz, burada anjiyoya alındı.

Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne?

Cem Yılmaz'ın Hastalığı Ne?

Cem Yılmaz'ın hastalığı ne sorusu, yaşanan gelişmenin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İlk haberlerde Yılmaz'ın yaşadığı rahatsızlık bazı kaynaklarda kalp spazmı olarak aktarıldı. Ancak sanatçının mevcut durumuyla ilgili daha kapsamlı ve kesin bir tıbbi teşhis kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Bilinen kesin bilgi, Cem Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve ardından anjiyo işlemine alındığı yönünde.

Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu Nasıl? Son Durumu Ne?

Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu Nasıl? Son Durumu Ne?

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında en önemli açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiğini ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Dolayısıyla Cem Yılmaz'ın son durumuyla ilgili şu an için kamuoyuna yansıyan en güncel bilgi, genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin koroner yoğun bakımda sürdüğü yönünde.

Cem Yılmaz'a Anjiyo Yapıldı mı?

Cem Yılmaz'a Anjiyo Yapıldı mı?

Evet. Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve burada anjiyoya alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildikten sonra Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındı. DHA da Yılmaz'ın hastanede anjiyoya alındığını doğruladı.

Cem Yılmaz Kaç Yaşında?

Cem Yılmaz Kaç Yaşında?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Yılmaz, Türkiye'nin en tanınmış komedyen, oyuncu, senarist ve yönetmenlerinden biri.

Yılmaz, kariyerine mizah dergisi Leman'da karikatür çizerek başladı. Daha sonra stand-up gösterileriyle geniş kitlelere ulaştı ve sinema kariyerinde de önemli yapımlara imza attı.

Cem Yılmaz Nereli?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde doğdu. Eğitim hayatının ardından mizah ve sahne dünyasına yönelen Yılmaz, özellikle stand-up gösterileri ve sinema filmleriyle tanındı.

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Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Son Açıklama Ne?

Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Son Açıklama Ne?

Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili şu an için en güncel resmi açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı. Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavi ile takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz'ın hastalığına ilişkin kesin teşhis veya tedavi sürecinin bundan sonraki aşamalarına dair yeni bir açıklama yapılması halinde bilgiler güncellenecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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