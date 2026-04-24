Cem Adrian'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Negatif Çıktı

Yasaklı madde soruşturması kapsamında geçen haftalarda Cem Adrian hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade veren Adrian, 'Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla' İfadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre; Cem Adrian’ın verdiği örnekler üzerinde yapılan detaylı incelemeler tamamlandı. Yapılan yasaklı madde testi negatif çıktı.