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Celal Başlangıç Kimdir? Gazeteci Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti!

Celal Başlangıç Kimdir? Gazeteci Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 10:46

Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazetecilik hayatına 1975 yılında başlayan 68 yaşındaki gazeteci, meslektaşı Ayşe Yıldırım ile evliydi. Peki, Gazeteci Celal Başlangıç kimdir? 

İşte, detaylar...

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Celal Başlangıç Kimdir?

Celal Başlangıç Kimdir?

Celal Başlangıç, 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kanlıca Sedat Simavi İlkokulu’nda başladı. Daha sonra sırasıyla, Anadoluhisarı Ortaokulu’nu, Kadıköy Ticaret Lisesi’ni, Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Celal Başlangıç'ın Gazetecilik Kariyeri

Celal Başlangıç'ın Gazetecilik Kariyeri

Gazetecilik kariyerine, üniversite yıllarında İzmir'de başlayan Celal Başlangıç, 1975 yılında Ege Ekspres'te çalışmaya başladı. 1977 yılında Demokrat İzmir'de çalışan Başlangıç, 1978 yılında üniversiteden mezun oldu ve 1979'da Politika gazetesinde çalıştı. 

Kariyerine, 1981 yılında Cumhuriyet gazetesinde devam eden Celal Başlangıç, 1994 yılına kadar burada çalıştı. Cumhuriyet'te çalıştığı dönem boyunca; Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Daha sonra 1995 yılında Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. 1996 yılında kurulan Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. 

Ünlü gazeteci kariyer hayatı boyunca Gazete Duvar, T24, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazdı.

2017 yılında Almanya'da giden Celal Başlangıç, burada Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini kurdu.

Celal Başlangıç'ın Kitapları

Celal Başlangıç'ın Kitapları

  • Kanlı Bilmece

  • Hayatın Rengi Gökkuşağı

  • Hayata Söylenmiş Şarkılar 

  • Korku Tapınağı 

  • Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar

  • Haber Okumaları - Yasemin İnceoğlu (Derleyen), Savaş Çoban (Derleyen)

Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti! Gazeteci Celal Başlangıç Neden Öldü?

Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti! Gazeteci Celal Başlangıç Neden Öldü?

Gazeteci Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü Almanya'nın Köln kentindeki hastanede saat 01.15'te hayatını kaybetti.

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