Celal Başlangıç Kimdir? Gazeteci Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti!
Celal Başlangıç Kimdir? Gazeteci Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti!
Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazetecilik hayatına 1975 yılında başlayan 68 yaşındaki gazeteci, meslektaşı Ayşe Yıldırım ile evliydi. Peki, Gazeteci Celal Başlangıç kimdir?
İşte, detaylar...
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