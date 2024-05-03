Celal Başlangıç Kimdir? Gazeteci Celal Başlangıç Hayatını Kaybetti!

Gazetecilik kariyerine, üniversite yıllarında İzmir'de başlayan Celal Başlangıç, 1975 yılında Ege Ekspres'te çalışmaya başladı. 1977 yılında Demokrat İzmir'de çalışan Başlangıç, 1978 yılında üniversiteden mezun oldu ve 1979'da Politika gazetesinde çalıştı.

Kariyerine, 1981 yılında Cumhuriyet gazetesinde devam eden Celal Başlangıç, 1994 yılına kadar burada çalıştı. Cumhuriyet'te çalıştığı dönem boyunca; Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Daha sonra 1995 yılında Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. 1996 yılında kurulan Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı.

Ünlü gazeteci kariyer hayatı boyunca Gazete Duvar, T24, bianet, Haberdar gibi yayın organlarında yazdı.

2017 yılında Almanya'da giden Celal Başlangıç, burada Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini kurdu.