Caz Müzik Nasıl Doğdu Anlatıyoruz!
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Duyduğumuz anda etkilendiğimiz caz müziğin tarihine bir yolculuk yapmaya hazır mıyız? Nasıl ortaya çıktı? Nereden çıktı? Gelin birlikte keşfedelim!
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Aslında caz müzik, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde doğdu.
Afrika ritimleri ile çalışma şartlarının birleşimi var temelinde...
Tabii bir de içinde blues ve spiritüellik de vardı.
1890'larda Scott Joplin gibi piyanistlerle popülerleşen senkoplu ritimlere sahip Ragtime müziği, cazın hareketli temposunu hazırladı.
Sonrasında da doğaçlama tarz sahneye çıktı.
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Ve en sonunda da nehir gemileriyle büyük şehirlere taşındı ve şimdiki halini almaya başladı...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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