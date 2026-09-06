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Caz Müzik Nasıl Doğdu Anlatıyoruz!

etiket Caz Müzik Nasıl Doğdu Anlatıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 18:01
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Duyduğumuz anda etkilendiğimiz caz müziğin tarihine bir yolculuk yapmaya hazır mıyız? Nasıl ortaya çıktı? Nereden çıktı? Gelin birlikte keşfedelim!

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Aslında caz müzik, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde doğdu.

Çok kültürlü bir liman kenti olan New Orleans; Afrikalı kölelerin ritimlerini, Avrupa'nın klasik müzik armonilerini ve yerel kültürlerin renklerini aynı potada eritti.

Afrika ritimleri ile çalışma şartlarının birleşimi var temelinde...

Tarlalarda çalışan Afrikalı kölelerin ritmik çalışma şarkıları, ağıtlar ve call and response denilen çağrı ve yanıt formu cazın temel duygusal ve ritmik altyapısını oluşturdu.

Tabii bir de içinde blues ve spiritüellik de vardı.

Dini koroların ve spiritüel olarak bilinen kilise müziklerinin yanı sıra, hüzün ve yaşam mücadelesini anlatan Blues, cazın ruhunu ve armonik yapısını besleyen en büyük kaynak oldu.

1890'larda Scott Joplin gibi piyanistlerle popülerleşen senkoplu ritimlere sahip Ragtime müziği, cazın hareketli temposunu hazırladı.

Ardından da sokak geçitlerinde, cenazelerde ve kutlamalarda çalınan üflemeli çalgılar afrikan ritimler ve doğaçlama unsurlarla birleşerek bilinen ilk caz formunu yarattı.

Sonrasında da doğaçlama tarz sahneye çıktı.

Buddy Bolden ve Jelly Roll Morton gibi öncü müzisyenler, yazılı notalara bağlı kalmak yerine anlık doğaçlamalar yaparak cazı diğer türlerden ayıran en ikonik özelliği kazandırdı.

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Ve en sonunda da nehir gemileriyle büyük şehirlere taşındı ve şimdiki halini almaya başladı...

Mississippi Nehri boyunca seyahat eden müzisyenler, bu yeni türü New Orleans’tan Chicago ve New York gibi dev metropollere taşıyarak küresel bir efsaneye dönüştürdü.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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