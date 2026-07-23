Çat Kapı Gelecek Misafir Öncesi 15 Dakikada Evi Nasıl Temizleriz?

Evin içinde dolaşıp ortalıkta duran kumanda, şarj kablosu, toka, kitap, çorap, oyuncak ya da bu neden burada dediğin ne varsa bir sepete veya kutuya topla. Bu yöntem hem hızlıdır hem de evi anında daha düzenli gösterir. Sepeti dolaba, yatak odasına ya da misafirin açmayacağı bir yere koyabilirsin. Yalnız küçük bir not bu sepetin kaderi sonsuza kadar unutulmak olmasın misafir gidince açıp gerçeklerle tanışmak gerekebilir.