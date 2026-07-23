Çat Kapı Gelecek Misafir Öncesi 15 Dakikada Evi Nasıl Temizleriz?
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15 dakikaya sendeyiz mesajı aldın ve önce hangi odayı toparlayacağın konusunda küçük bir anksiyete krizine girdiysen doğru yerdesin. Yüreğine su serpmeye geliyoruz! Ani misafir öncesi bu taktiklerle evini 15 dakikada birlikte toplayacağız. Hazırsan başlayalım!
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Önce görünen alanları kurtar kimse çamaşır odasına keşif gezisine çıkmıyor.
Ortadaki dağınıklığı sepete at detayları sonra düşüneceğiz.
Salonda açık alanları sil, sehpa evin küçük vitrini sayılır.
Koltuk minderlerini düzelttiğinde salon bir anda kendine gelir.
Mutfakta ilk iş tezgahı toparlamak.
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Banyo misafirin radarına kesin girer, ufak bir dokunuş şart.
Evi havalandır, ferahlık bazen temizlikten daha hızlı etki eder.
Son tur! Eve son bir bakış turu yap.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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