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Çat Kapı Gelecek Misafir Öncesi 15 Dakikada Evi Nasıl Temizleriz?

etiket Çat Kapı Gelecek Misafir Öncesi 15 Dakikada Evi Nasıl Temizleriz?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 12:34
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15 dakikaya sendeyiz mesajı aldın ve önce hangi odayı toparlayacağın konusunda küçük bir anksiyete krizine girdiysen doğru yerdesin. Yüreğine su serpmeye geliyoruz! Ani misafir öncesi bu taktiklerle evini 15 dakikada birlikte toplayacağız. Hazırsan başlayalım!

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Önce görünen alanları kurtar kimse çamaşır odasına keşif gezisine çıkmıyor.

Çat kapı temizlikte ilk hedef salon, giriş ve banyo gibi misafirin gerçekten göreceği alanlardır. Yatak odası, depo, kapalı kapılar ve şimdilik oraya koy köşeleri bugünlük gündem dışı kalabilir. Bu 15 dakikada amaç detaylı temizlik değil evin genel havasını hızlıca toparlamak. Göz önünde ne varsa ona odaklan görünmeyen yerlerle duygusal bağ kurma.

Ortadaki dağınıklığı sepete at detayları sonra düşüneceğiz.

Evin içinde dolaşıp ortalıkta duran kumanda, şarj kablosu, toka, kitap, çorap, oyuncak ya da bu neden burada dediğin ne varsa bir sepete veya kutuya topla. Bu yöntem hem hızlıdır hem de evi anında daha düzenli gösterir. Sepeti dolaba, yatak odasına ya da misafirin açmayacağı bir yere koyabilirsin. Yalnız küçük bir not bu sepetin kaderi sonsuza kadar unutulmak olmasın misafir gidince açıp gerçeklerle tanışmak gerekebilir.

Salonda açık alanları sil, sehpa evin küçük vitrini sayılır.

Sehpa, televizyon ünitesi, yemek masası ve görünen tezgahlar evin en çok dikkat çeken yüzeyleridir. Nemli bir bezle hızlıca üzerinden geçmek ortamı hemen daha temiz ve ferah gösterir. Özellikle bardak izi, kırıntı ve toz gibi küçük detaylar evin genel algısını etkiler. Her yeri silmeye çalışma en görünür yüzeyleri parlatman bu kısa sürede yeterli olur.

Koltuk minderlerini düzelttiğinde salon bir anda kendine gelir.

Koltukların üzerindeki yastıkları kabartmak, battaniyeyi katlamak ve minderleri düzeltmek salonu şaşırtıcı şekilde toparlanmış gösterir. Bazen evin yorgun görünmesinin sebebi dağılmış koltuk düzenidir. Üzerinde kıyafet varsa hemen kaldır, battaniye varsa düzgünce katlayıp kenara koy. İki dakikalık bu hamle salonun enerjisini ciddi şekilde değiştirir.

Mutfakta ilk iş tezgahı toparlamak.

Mutfakta ilk yapılacak şey bulaşıkları ortadan kaldırmaktır. Makine varsa makineye yoksa lavabonun içine düzenli şekilde yerleştirmek bile büyük fark yaratır. Tezgahın üzerindeki paketleri, bardak ve tabakları kaldırdıktan sonra hızlıca yüzeyi sil. Temiz bir tezgah mutfağın tamamı temizmiş hissi verir ayrıca yapacağın ufak hazırlıklar için de temiz bir çalışma alanı yaratır.

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Banyo misafirin radarına kesin girer, ufak bir dokunuş şart.

Misafir gelmeden önce banyo mutlaka hızlıca kontrol edilmeli. Lavaboyu sil, aynadaki belirgin lekeleri temizle, klozet kapağını ve çevresini hijyenik bir bezle hızlıca geç. Tuvalet kağıdı var mı, el sabunu dolu mu, havlu temiz mi diye bakmak da önemli. Banyo temiz görünüyorsa evin geri kalanı için de otomatik olarak artı puan yazılır.

Evi havalandır, ferahlık bazen temizlikten daha hızlı etki eder.

Camları birkaç dakika açmak evin havasını tazeler ve içerideki yemek, çöp ya da kapalı alan kokusunu azaltır. Misafir gelmeden önce ferah bir ortam oluşturmak temizlik hissini güçlendirir. Hava soğuksa bile kısa süreli havalandırma yeterli olur. İstersen hafif bir oda kokusu ya da temiz kokan bir mum da kullanabilirsin ama dikkat ev lavanta tarlasına dönmesin.

Son tur! Eve son bir bakış turu yap.

Kapı çalmadan önce girişten başlayıp salona, mutfağa ve banyoya hızlıca göz at. Ortada unutulmuş ben burada olmamalıyım diyen bir eşya varsa hemen kaldır. Işıkları açmak, perdeleri düzeltmek ve kapı önünü toparlamak da evi daha davetkar gösterir. Son olarak kendine de 30 saniye ayır çünkü misafiri sen karşılayacaksın.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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