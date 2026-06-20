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CANLI | Türkiye - Paraguay Canlı Maç Anlatımı

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 06:11
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’ndaki ikinci sınavında Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşı karşıya. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadium) oynanacak bu kritik mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki geleceği açısından hayati bir önem taşıyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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CANLI | Türkiye - Paraguay Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Türkiye - Paraguay Canlı Maç Anlatımı

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TÜRKİYE

Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

71. Dakika

SARI KART | TÜRKİYE

Eren Elmalı, sarı kart görüyor.

63. Dakika

SARI KART | TÜRKİYE

Montella bir kez daha oyuna itiraz etti ve sarı kart gördü.

62. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE

Deniz Gül şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

60. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Julio Enciso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE

Yunus Akgün oyundan çıktı, Deniz Gül oyuna girdi.

47. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE

Merih Demiral şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE

Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

-------------

İLK YARI SONA ERDİ

Türkiye 0-1 Paraguay

45. Dakika

GOLE YAKLAŞIKTIK

İsmail Yüksek'in şutu kaleyle buluşmadı.

44. Dakika

KIRMIZI KART | PARAGUAY

Paraguay'a kırmızı kart çıktı. Paraguay ilk yarıda sahada 10 kişi.

41. Dakika

OFSAYT | PARAGUAY

Isidro Pitta için ofsayt bayrağı kalkıyor.

37. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PARAGUAY

Juan Caceres tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

35. Dakika

DİREKTEN DÖNDÜ | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.

31. Dakika

OFSAYT | TÜRKİYE

Merih Demiral ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

30. Dakika

A Milli Takım'ın karşılaşmadaki topla oynama yüzdesi 82. Paraguay ise yüzde 18'le oynuyor.30. Dakika

25. Dakika

SU MOLASI

23. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullandı.

21. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

19. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

15. Dakika

OFSAYT | PARAGUAY

Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Isidro Pitta için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE

Kenan Yıldız ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

15. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Türkiye takımı korner kullanacak.

13. Dakika

GOLE YAKLAŞTIK | TÜRKİYE

A Milli Takım gole yaklaştıTopla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Diego Gomez, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Omar Alderete, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

4. Dakika

SARI KART | PARAGUAY

Paraguay takımında Matias Galarza sarı kart ile görüyor.

2. Dakika

ASİST | PARAGUAY

Golün asistini yapan isim Julio Enciso.

2. Dakika

GOL | PARAGUAY

Matias Galarza Paraguay takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ!

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Yunus, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta

Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dünya Kupası’ndaki bu nefes kesen karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00'da başladı. El Salvadorlu hakem Ivan Arcides Barton Cisneros’un düdük çaldığı bu tarihi randevu, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Aynı zamanda mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen taraftarlar tabii platformu üzerinden de yayına kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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