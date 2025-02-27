Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeyi Aktardı!
Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeyi Aktardı!
7 kişilik DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.
Candaş Tolga Işık, ülke gündemine oturan konu hakkındaki haberler devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu hakkında bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, sabah saatlerinde İmralı Adası’na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basın toplantısı öncesinde bir kare paylaşıldı ve Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf gelmiş oldu.
PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunan Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı canlı yayında aktarıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündemi takip ettiğini aktararak son durumu hakkında X hesabından açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi."
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın