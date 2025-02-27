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Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeyi Aktardı!

Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeyi Aktardı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.02.2025 - 19:46

7 kişilik DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. 

Candaş Tolga Işık, ülke gündemine oturan konu hakkındaki haberler devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu hakkında bir paylaşım yaptı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, sabah saatlerinde İmralı Adası’na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, sabah saatlerinde İmralı Adası’na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.  PKK’nın silah bırakması ve örgütü feshetmesi için Abdullah Öcalan ile görüştü.

Basın toplantısı öncesinde bir kare paylaşıldı ve Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf gelmiş oldu.

Basın toplantısı öncesinde bir kare paylaşıldı ve Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf gelmiş oldu.

Taksim’deki bir otelde yapılan hazırlıkların ardından 7 kişilik DEM heyeti, Öcalan'ın 'tarihi çağrısını' okudu.

PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunan Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı canlı yayında aktarıldı.

PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunan Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı canlı yayında aktarıldı.

Ahmet Türk ilk olarak mesajı Kürtçe okudu. Daha sonra Pervin Buldan ise mesajın Türkçe halini okudu.

Abdullah Öcalan'ın mesajının tamamını da içeriğimizde görebilirsiniz:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekilen Bahçeli'nin durumu hakkında sosyal medyada çeşitli haberler çıkmıştı.

Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündemi takip ettiğini aktararak son durumu hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Candaş Tolga Işık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündemi takip ettiğini aktararak son durumu hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Işık, Devlet Bahçeli'ye en yakın isim olan özel kalem müdürü Murat Çeliker'le konuştuğunu belirtti.

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"Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi."

"Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi."
twitter.com

'Doktor tavsiyesi gereği şu an evde istirahat halinde olmalarına rağmen gündemi yakından takip ediyor ve sürece talimatlarıyla gerek gördüklerinde müdahil oluyorlar.'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.
x.com

Yönter, 'Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir… Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haber yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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