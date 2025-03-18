onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çanakkale Zaferi'nde Atamızı ve Silah Arkadaşlarını Anıyoruz: Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılar

etiket Çanakkale Zaferi'nde Atamızı ve Silah Arkadaşlarını Anıyoruz: Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 22:32

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Ata'mızı ve silah arkadaşlarını anarken en sevdiği şarkıları bu listede topladık! Gurur ve minnetle!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet

2. Linda Çadır - Eklemedir Koca Konak

3. Tolga Çandar - Kütahya'nın Pınarları

4. Minor Empire - Bülbülüm Altın Kafeste

5. Elçin Bulut - Bir Fırtına Tuttu Bizi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sema Moritz - Fikrimin İnce Gülü

7. Erol Köker - Ah Bir Ataş Ver

8. Sümer Ezgü - Sarı Zeybek

9. Abdullah Yılman - Yemen Türküsü

10. Aliye Mutlu - Mendilimin Yeşili

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Soner Olgun - Deniz Üstü Köpürür

12. Tolga Çandar - Çökertme

13. Haramiler - Drama Köprüsü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın