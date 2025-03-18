Çanakkale Zaferi'nde Atamızı ve Silah Arkadaşlarını Anıyoruz: Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılar
Çanakkale Zaferi'nde Atamızı ve Silah Arkadaşlarını Anıyoruz: Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılar
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Ata'mızı ve silah arkadaşlarını anarken en sevdiği şarkıları bu listede topladık! Gurur ve minnetle!
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1. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet
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2. Linda Çadır - Eklemedir Koca Konak
3. Tolga Çandar - Kütahya'nın Pınarları
4. Minor Empire - Bülbülüm Altın Kafeste
5. Elçin Bulut - Bir Fırtına Tuttu Bizi
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6. Sema Moritz - Fikrimin İnce Gülü
7. Erol Köker - Ah Bir Ataş Ver
8. Sümer Ezgü - Sarı Zeybek
9. Abdullah Yılman - Yemen Türküsü
10. Aliye Mutlu - Mendilimin Yeşili
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11. Soner Olgun - Deniz Üstü Köpürür
12. Tolga Çandar - Çökertme
13. Haramiler - Drama Köprüsü
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