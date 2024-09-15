Çamaşır Makinesindeki Çoraplar Nasıl Kayboluyor? Meğer Sebebi Bu Küçük Kapaklarmış!

Hepimizin başına gelmiştir: çamaşır makinelerini doldurduk ve bir çorap kayboldu! Her şeyde bir suçlu arar gibi, o çorabın nereye gittiğini düşünürken, aslında sorunun kaynağı çamaşır makinesinin sağ alt köşesindeki küçük kapakta yatıyor olabilir. Hadi bu küçük kapağın ne işe yaradığını ve kaybolan çoraplarınızın burada nasıl sıkışabileceğine birlikte bakalım.

Kaynak