Çalma Listemden Sıkıldım Diyenler Buraya! Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Rap Şarkısını Sıralıyoruz
Çalma Listemden Sıkıldım Diyenler Buraya! Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Rap Şarkısını Sıralıyoruz
Çalma listemden çok sıkıldım, hep aynı şeyleri dinliyorum diyorsan bu içerik tam senlik!
Daha önce hiç duymadığın 10 rap şarkısını sıralıyoruz👇🏻
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1. TOR- KAL
2. Kanun Azap - Kaçamıyorum
3. IMPERIAL - Keys (ft. Se7en of 34, Coco Tekel, Chatty-K, St. Grey)
4. Rota - AĞLA
5. TOR- Dascapital
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6. Old G - Araftayım
7. Aga B - Üzümlü Kek | Sofar Ankara
8. Server Uraz feat. Sansar Salvo - Yan Yana | Official Audio
9. Tankurt Manas - Hesabına (Ft. Erdal Toprak)
10. Fuat - H.H.T.T.O (Rütbeni Bil) Official Audio
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