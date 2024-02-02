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Çalma Listemden Sıkıldım Diyenler Buraya! Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Rap Şarkısını Sıralıyoruz

etiket Çalma Listemden Sıkıldım Diyenler Buraya! Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Rap Şarkısını Sıralıyoruz

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:16

Çalma listemden çok sıkıldım, hep aynı şeyleri dinliyorum diyorsan bu içerik tam senlik!

Daha önce hiç duymadığın 10 rap şarkısını sıralıyoruz👇🏻

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1. TOR- KAL

2. Kanun Azap - Kaçamıyorum

3. IMPERIAL - Keys (ft. Se7en of 34, Coco Tekel, Chatty-K, St. Grey)

4. Rota - AĞLA

5. TOR- Dascapital

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6. Old G - Araftayım

7. Aga B - Üzümlü Kek | Sofar Ankara

8. Server Uraz feat. Sansar Salvo - Yan Yana | Official Audio

9. Tankurt Manas - Hesabına (Ft. Erdal Toprak)

10. Fuat - H.H.T.T.O (Rütbeni Bil) Official Audio

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