Çabasız Şıklık Dediğimiz “Normcore” Akımı Nedir?
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Normcore, yeni duyduğumuz bir akım. Çabasız şıklık da denebilen normcore akımında sade ve gösterişten uzak kombinleri yer alıyor. Normcore akımı nedir tam olarak peki?
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Normcore akımı, normal görünmeyi amaçlıyor.
Steve Jobs, bu akımın güzel bir örneği.
Aslında moda akımlarına karşı da bir tepki!
Normcore akımında logolara pek yer yok!
Beyaz sneakerlar bu akımın en önemli parçalarından.
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Normcore akımında nötr renkler var.
Sosyal medyanın etkisi de var.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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