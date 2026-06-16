Çabasız Şıklık Dediğimiz “Normcore” Akımı Nedir?

Bu akımda amaç dikkat çekmeyen şekilde giyinmek. Yani modanın o 'tüm gözler üzerimde' olsun anlayışını rafa kaldırıyor. Sade ve basit bir tarzla giyinmeyi amaçlıyor kısaca. Tabii burada bahsedilen basitlik şıklığı da içeriyor.

Basit diye kötü giyinmek yok.

Bu akım genelde yanlış anlaşılıyor. Basit ve sıradanlığın akımı olduğu için özensiz giyinmeyi teşvik ettiği düşünülebiliyor. Ama aslında öyle değil. Burada amaç bir tişört ve jean ile kombin yapmak değil. Normcore'un mantığında gösterişten uzak ama şık giyinmek var.

Zamansız parçalar bu akımın en önemlileri!

Zamansız parçaları olabildiğince çok kullanarak Normcore stili oluşturmak mümkün. Beyaz tişört, siyah kazak ya da jean gibi parçaları en doğru şekilde bir araya getirerek rahat ve sade kombinler yapılıyor.