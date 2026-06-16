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Çabasız Şıklık Dediğimiz “Normcore” Akımı Nedir?

etiket Çabasız Şıklık Dediğimiz “Normcore” Akımı Nedir?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 12:31
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Normcore, yeni duyduğumuz bir akım. Çabasız şıklık da denebilen normcore akımında sade ve  gösterişten uzak kombinleri yer alıyor. Normcore akımı nedir tam olarak peki?

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Normcore akımı, normal görünmeyi amaçlıyor.

Bu akımda amaç dikkat çekmeyen şekilde giyinmek. Yani modanın o 'tüm gözler üzerimde' olsun anlayışını rafa kaldırıyor. Sade ve basit bir tarzla giyinmeyi amaçlıyor kısaca. Tabii burada bahsedilen basitlik şıklığı da içeriyor. 

Basit diye kötü giyinmek yok.

Bu akım genelde yanlış anlaşılıyor. Basit ve sıradanlığın akımı olduğu için özensiz giyinmeyi teşvik ettiği düşünülebiliyor. Ama aslında öyle değil. Burada amaç bir tişört ve jean ile kombin yapmak değil. Normcore'un mantığında gösterişten uzak ama şık giyinmek var.

Zamansız parçalar bu akımın en önemlileri!

Zamansız parçaları olabildiğince çok kullanarak Normcore stili oluşturmak mümkün. Beyaz tişört, siyah kazak ya da jean gibi parçaları en doğru şekilde bir araya getirerek rahat ve sade kombinler yapılıyor.

Steve Jobs, bu akımın güzel bir örneği.

Normcore akımının adı sonradan verilse de Steve Jobs'ın tarzı tam bu akıma uygun aslında. Siyah boğazlı kazağıyla jean kombini yapan Jobs, tam bir Normcore akımı örneği diyebiliriz.

Aslında moda akımlarına karşı da bir tepki!

Normcore akımı biraz da sürekli tüketime dayanan moda akımlara bir başkaldırı. Sürekli değişen trendler, Normcore'un savunduklarının tam tersi. Çünkü bu akımda uzun süre kullanılabilecek zamansız parçalar hep ön planda. Yani her yere, her zaman giyilebilen bir dolap oluşturularak kombin yapılıyor.

Normcore akımında logolara pek yer yok!

Normcore akımında logolara pek yer yok!

Bir dönem her yerde logolu kıyafetler görüyorduk. Hâlâ da görüyoruz ama Normcore akımında logolar yok. Çünkü bu akımın amacı sadelik. Markalar yerine kumaşların kalitesi ve kullanım rahatlığı ön plana çıkıyor. Bu yüzden burada daha çok logosuz sweatler, düz tişörtler görüyoruz.

Lüks markalar da bu akımdan etkilendi elbette.

İlk çıktığında çok ilgi görmese de zamanla büyüyen Normcore akımı, lüks markaların da dikkatini çekti. Birçok marka bu akıma uygun kıyafetler tasarladı. Yani gösterişi birinci sıraya koyan lüks markalar da sade ve az gösterişli tasarımlarını satışa sunmak zorunda kaldılar.

Beyaz sneakerlar bu akımın en önemli parçalarından.

Sade beyaz sneakerler hep vardı ama bu kadar yayılmasında Normcore akımının etkisi var. Rengarenk, gösterişli ayakkabılar yerine bu akımda sade beyaz sneakerlar sıkça kullanılıyor.

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Normcore akımında nötr renkler var.

Bu akımda rengarenk bir dolap yok. Siyah, beyaz, gri, bej gibi renklerle kombinler yapılıyor. Daha çok her parçayla uyumlu olabilecek renkler bulunuyor yani. Her parçayla kolayca kombinlenebilecek bu renklerle sade bir şıklık sağlanmaya çalışılıyor.

Sosyal medyanın etkisi de var.

Her ne kadar sosyal medya gösterişin alanı olsa da Normcore akımı sosyal medyada da yayıldı. Çabasız bir tarz olarak kabul edilen Normcore akımını sosyal medyada birçok kişi uygulamaya çalışıyor. Akımı takip edenler sade giyinerek de şık olunabileceğini kanıtlamaya çalışıyorlar.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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