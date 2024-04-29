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Büyülü Seslere Sahip Polo & Pan’in Kalplere Dokunan 12 Şarkısı

etiket Büyülü Seslere Sahip Polo & Pan’in Kalplere Dokunan 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:46

Çalma listelerine Fransız müzik ikilisi Polo & Pan ile renk geliyor! Gerçek isimleri Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan olan bu ikiliyi Polo & Pan ile tanımak gayet pratik olmuş. Ayrıca albüm ve single kapakları da o kadar iç açıcı ki, insan şarkıyı dinlerken bu kapak görsellerine bakınca hipnoz oluyor! 😍

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1. Canopée

2. Feel Good

3. Les jolies choses

4. Dorothy

5. Nanã

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6. Ani Kuni

7. Young Hearts

8. Carrossel Do Tempo

9. Zoom Zoom

10. Tunnel

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11. Arc-en-Ciel

12. Chamallow

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