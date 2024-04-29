Büyülü Seslere Sahip Polo & Pan’in Kalplere Dokunan 12 Şarkısı
Büyülü Seslere Sahip Polo & Pan’in Kalplere Dokunan 12 Şarkısı
Çalma listelerine Fransız müzik ikilisi Polo & Pan ile renk geliyor! Gerçek isimleri Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan olan bu ikiliyi Polo & Pan ile tanımak gayet pratik olmuş. Ayrıca albüm ve single kapakları da o kadar iç açıcı ki, insan şarkıyı dinlerken bu kapak görsellerine bakınca hipnoz oluyor! 😍
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1. Canopée
2. Feel Good
3. Les jolies choses
4. Dorothy
5. Nanã
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6. Ani Kuni
7. Young Hearts
8. Carrossel Do Tempo
9. Zoom Zoom
10. Tunnel
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11. Arc-en-Ciel
12. Chamallow
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