Büyülü Seslere Sahip Polo & Pan’in Kalplere Dokunan 12 Şarkısı

Çalma listelerine Fransız müzik ikilisi Polo & Pan ile renk geliyor! Gerçek isimleri Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan olan bu ikiliyi Polo & Pan ile tanımak gayet pratik olmuş. Ayrıca albüm ve single kapakları da o kadar iç açıcı ki, insan şarkıyı dinlerken bu kapak görsellerine bakınca hipnoz oluyor! 😍