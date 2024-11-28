Büyük Giza Piramidinin Kaç Yüzü Var? Cevap 4 veya 3 Değil!

Milattan önce 2 bin 600'lü yıllara tarihlendirilen Mısır Piramitleriyle ilgili pek çok şaşırtıcı bilgi var. Eski Krallık dönemlerinde, firavunlar ve eşleri için yapılan bu anıt mezarlar dünyanın en büyük antik miraslarından biri. Kimileri bu denli büyük yapıların o yıllarda inşa edilmesinin imkanı olmadığını söyleyerek uzaylıların parmağı olduğunu da iddia ediyor. Her geçen gün de şaşırtıcı bir bilgi öğrenmeye devam ediyoruz.

Mesela, Büyük Giza Piramidi'nin kaç tane yüzü var sizce?

3 mü, 4 mü? Yoksa 5 mi?

Hayır, bu cevapların hiçbiri doğru değil!

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