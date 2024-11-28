onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Büyük Giza Piramidinin Kaç Yüzü Var? Cevap 4 veya 3 Değil!

Büyük Giza Piramidinin Kaç Yüzü Var? Cevap 4 veya 3 Değil!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 15:27

Milattan önce 2 bin 600'lü yıllara tarihlendirilen Mısır Piramitleriyle ilgili pek çok şaşırtıcı bilgi var. Eski Krallık dönemlerinde, firavunlar ve eşleri için yapılan bu anıt mezarlar dünyanın en büyük antik miraslarından biri. Kimileri bu denli büyük yapıların o yıllarda inşa edilmesinin imkanı olmadığını söyleyerek uzaylıların parmağı olduğunu da iddia ediyor. Her geçen gün de şaşırtıcı bir bilgi öğrenmeye devam ediyoruz.

Mesela, Büyük Giza Piramidi'nin kaç tane yüzü var sizce? 

3 mü, 4 mü? Yoksa 5 mi? 

Hayır, bu cevapların hiçbiri doğru değil!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Büyük Keops Piramidi, Dünya harikalarından biri olarak kabul ediliyor.

Büyük Keops Piramidi, Dünya harikalarından biri olarak kabul ediliyor.

Firavun Khufu için bir mezar olarak inşa edilen bu büyük piramit, M.Ö. 2560 yılına tarihleniyor. Piramidin yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü düşünülüyor.

146 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit'in öyle şaşırtıcı özellikleri var ki, o yıllarda insanların böylesine bir yapı inşa etmiş olması imkansız geliyor kulağa.

146 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit'in öyle şaşırtıcı özellikleri var ki, o yıllarda insanların böylesine bir yapı inşa etmiş olması imkansız geliyor kulağa.

Giza Piramidi, Mısır'da bulunan piramitlerin en büyüğüdür. Toplamda ise 2.3 milyon taş bloğa sahip olduğu düşünülüyor.

Peki büyük bir mühendislik harikası olan Giza Piramidi hakkında neler biliyoruz?

Peki büyük bir mühendislik harikası olan Giza Piramidi hakkında neler biliyoruz?

En basit sorudan başlayalım: Piramidin kaç yüzü var? Bu soruya cevabınız muhtemelen 3. Hayır, bu cevabınızla yanılıyorsunuz.

Peki 4 mü, yoksa 5 mi? Hadi biraz daha abartıp 6 diyelim...

Hayır, hiç biri doğru değil!

Aslında Büyük Giza Piramidinin tam 8 yüzü var! Bizim dört tane gördüğümüz yüzey, aslında ikişer bölümden oluşuyor.

Aslında Büyük Giza Piramidinin tam 8 yüzü var! Bizim dört tane gördüğümüz yüzey, aslında ikişer bölümden oluşuyor.

Hani çocukken kağıttan yaptığımız 'tuzluk' oyunu var ya, işte tam da oradaki gibi!

Büyük Piramidin sekiz yüzeyi olduğu ise ancak 1926 yılında keşfedilmiş. Piramitlere insan gözü seviyesinden baktığınızda, sekiz yüzü olduğunu fark etmeniz mümkün değil.

Büyük Piramidin sekiz yüzeyi olduğu ise ancak 1926 yılında keşfedilmiş. Piramitlere insan gözü seviyesinden baktığınızda, sekiz yüzü olduğunu fark etmeniz mümkün değil.

İngiliz Hava Kuvvetleri pilotu P. Groves, piramidi yukarıdan fotoğrafladı ve ilk kez piramidin gerçek şeklini ortaya çıkarmış oldu. Tabii bu şekli görmek için biraz da şanslı olmanız gerek. Güneşin geliş açısına göre, bu açıyı fark etmeyebilirsiniz.

Piramidin sekiz yüzeyinin tamamını görebilmek için en uygun zaman ise ekinoks tarihleri olarak belirtiliyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın