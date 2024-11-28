Büyük Giza Piramidinin Kaç Yüzü Var? Cevap 4 veya 3 Değil!
Büyük Giza Piramidinin Kaç Yüzü Var? Cevap 4 veya 3 Değil!
Milattan önce 2 bin 600'lü yıllara tarihlendirilen Mısır Piramitleriyle ilgili pek çok şaşırtıcı bilgi var. Eski Krallık dönemlerinde, firavunlar ve eşleri için yapılan bu anıt mezarlar dünyanın en büyük antik miraslarından biri. Kimileri bu denli büyük yapıların o yıllarda inşa edilmesinin imkanı olmadığını söyleyerek uzaylıların parmağı olduğunu da iddia ediyor. Her geçen gün de şaşırtıcı bir bilgi öğrenmeye devam ediyoruz.
Mesela, Büyük Giza Piramidi'nin kaç tane yüzü var sizce?
3 mü, 4 mü? Yoksa 5 mi?
Hayır, bu cevapların hiçbiri doğru değil!
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Büyük Keops Piramidi, Dünya harikalarından biri olarak kabul ediliyor.
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146 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit'in öyle şaşırtıcı özellikleri var ki, o yıllarda insanların böylesine bir yapı inşa etmiş olması imkansız geliyor kulağa.
Peki büyük bir mühendislik harikası olan Giza Piramidi hakkında neler biliyoruz?
Aslında Büyük Giza Piramidinin tam 8 yüzü var! Bizim dört tane gördüğümüz yüzey, aslında ikişer bölümden oluşuyor.
Büyük Piramidin sekiz yüzeyi olduğu ise ancak 1926 yılında keşfedilmiş. Piramitlere insan gözü seviyesinden baktığınızda, sekiz yüzü olduğunu fark etmeniz mümkün değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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