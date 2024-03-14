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Buruk Bir Veda: Müziği Bıraktığını Duyuran Deniz Tekin'den Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkı

etiket Buruk Bir Veda: Müziği Bıraktığını Duyuran Deniz Tekin'den Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:50

Müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin hepimizi çok üzdü. Birgün yine sahnelerde görmek umuduyla en iyi Deniz Tekin şarkılarını sizler için listeledik! İyi dinlemeler...

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1. Deniz Tekin - Sezenler Olmuş

2. Deniz Tekin - Kendine İyi Bak

3. Deniz Tekin - Gelir Miyim

4. Deniz Tekin - Bende Bir Problem Var

5. Deniz Tekin - Beni Vur

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6. Can Ozan & Deniz Tekin - Baktın Olmuyo

7. Deniz Tekin - İkiyi Geçti

8. Deniz Tekin - Ayrılık

9. Deniz Tekin - Hep Oturup Bekledim

10. Canozan & Deniz Tekin - Yıldızlar

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11. Neyse - Muteriz ft. Deniz Tekin

12. Deniz Tekin & Geeva Flava & Dilan Balkay - Mana

13. Deniz Tekin & CanBey - Olmayacak İşler

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