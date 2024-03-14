Buruk Bir Veda: Müziği Bıraktığını Duyuran Deniz Tekin'den Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkı
Buruk Bir Veda: Müziği Bıraktığını Duyuran Deniz Tekin'den Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkı
Müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin hepimizi çok üzdü. Birgün yine sahnelerde görmek umuduyla en iyi Deniz Tekin şarkılarını sizler için listeledik! İyi dinlemeler...
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1. Deniz Tekin - Sezenler Olmuş
2. Deniz Tekin - Kendine İyi Bak
3. Deniz Tekin - Gelir Miyim
4. Deniz Tekin - Bende Bir Problem Var
5. Deniz Tekin - Beni Vur
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6. Can Ozan & Deniz Tekin - Baktın Olmuyo
7. Deniz Tekin - İkiyi Geçti
8. Deniz Tekin - Ayrılık
9. Deniz Tekin - Hep Oturup Bekledim
10. Canozan & Deniz Tekin - Yıldızlar
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11. Neyse - Muteriz ft. Deniz Tekin
12. Deniz Tekin & Geeva Flava & Dilan Balkay - Mana
13. Deniz Tekin & CanBey - Olmayacak İşler
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