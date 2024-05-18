Bursa'da Trafiğe Çıkan Başıboş At Arabası X'te Gündem Oldu

Konya’da Gezi Sırasında İlk Defa Koreli Gören Öğrencilerin Tepkilerine İzleyenlerden Cringe Yorumları Geldi

Resmen Akıma Dönüştürdüler:Yine Bir Turist "Mimarisi İçin Türkiye'ye Geldim" Diyerek Erkekleri Paylaştı

Ne Denedilerse Olmadı: Meksika'da Alev Alan Motoru En Sonunda ''Kola'' Söndürmeyi Başardı!