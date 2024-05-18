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Bursa'da Trafiğe Çıkan Başıboş At Arabası X'te Gündem Oldu

Bursa'da Trafiğe Çıkan Başıboş At Arabası X'te Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 13:50

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At arabalarının kullanım alanı günümüz teknolojileri sayesinde oldukça daraldı. Fakat yer yer eşya ve yük taşımak amacıyla hala kullanılıyor.

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Bursa'da trafik akıştayken bir at arabasının sürücüsüz yakalanması izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Bursa'da trafik akıştayken bir at arabasının sürücüsüz yakalanması izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

O anlar👇

Videoya gelen yorumlardan birkaçı;

Videoya gelen yorumlardan birkaçı;
twitter.com

İyi niyetli uyarılar da gecikmedi tabii..

İyi niyetli uyarılar da gecikmedi tabii..
twitter.com

Pili bitmesin de...

Pili bitmesin de...
twitter.com
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🤭

🤭
twitter.com

İçi daralmış.

İçi daralmış.
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ozzymandias

Yazık bu hayvanlara.. ne kadar geri kalmış bir ülke olduğumuz burdan belli amk..