Bursa'da Trafiğe Çıkan Başıboş At Arabası X'te Gündem Oldu

At arabalarının kullanım alanı günümüz teknolojileri sayesinde oldukça daraldı. Fakat yer yer eşya ve yük taşımak amacıyla hala kullanılıyor.
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Bursa'da trafik akıştayken bir at arabasının sürücüsüz yakalanması izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
O anlar👇
Videoya gelen yorumlardan birkaçı;
İyi niyetli uyarılar da gecikmedi tabii..
Pili bitmesin de...
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🤭
İçi daralmış.
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Yazık bu hayvanlara.. ne kadar geri kalmış bir ülke olduğumuz burdan belli amk..