Burcunu Seç, Seni Deli Gibi Özleyen Kişinin Burcunu Öğrenelim!

Bir zamanlar hayatının en parlak renkleriydi, o gülen gözleri, hafifliği ve o sonsuz sohbetleri... Onunla geçirdiği her an, hayatına biraz daha renk katıyordu. Fakat o gittiğinde, tüm bu renkler birdenbire solmuştu. Şimdi, onu düşündüğünde kalbinde tatlı bir özlem hissi oluşuyor. Bu özlem, onun adını duyduğunda, bir şarkıyı dinlediğinde ya da bir fotoğrafına rastladığında daha da yoğunlaşıyor. Belki de geri dönmek için bir adım atmıyor, belki de bu özlemi biraz daha yaşamak istiyor. Ama şurası bir gerçek ki, kalbinin bir köşesinde hala ona ait bir yer var. Orası, belki de hiçbir zaman başka biri tarafından doldurulmayacak bir boşluk. Çünkü o, onun için unutulmaz bir deneyim, bir hayat dersi, bir aşk hikayesi... Onunla yaşadıkları, ona birçok şey öğretti ve onu birçok şekilde değiştirdi. Ve belki de bu yüzden, onu unutmak ya da onu kalbinden silmek mümkün değil. Çünkü o, onun hayatının bir parçası, onun hikayesinin bir bölümü ve onun kalbinin bir köşesi...