Burcuna Göre Yüzde Kaç Aşk İnsanısın?

İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.04.2026 - 12:04

Aşk kimine göre vazgeçilmez bir ihtiyaç, kimine göre ise hayatın sadece bir parçası. Ama işin içine burçlar girince işler biraz daha ilginç hale geliyor. Çünkü her burcun aşka yaklaşımı, sevme biçimi ve bağlanma şekli farklı. Bu testte burcunu seçiyorsun, biz de sana yüzde kaç aşk insanı olduğunu söylüyoruz. Hazırsan kalbinin oranını ölçmeye başlıyoruz!

Burcunu seçer misin?

Sen %75 aşk insanısın!

Sen aşkta hızlı başlayan, yoğun yaşayan ama çabuk sıkılabilen birisin. Hislerin güçlü ve dürüst. Sevdiğinde bunu saklamazsın, hatta bazen fazla açık olabilirsin. Ancak sabırsız yapın nedeniyle ilişkilerde istikrar sağlamak zor olabilir. Senin için aşk bir heyecan, bir kıvılcım. O kıvılcım sönmediği sürece içindeki aşk insanı hep aktif.

Sen %90 aşk insanısın!

Sen aşkın sadakat ve huzur kısmısın. Sevdiğinde tam seversin, kolay vazgeçmezsin. Fiziksel temas, güven ve istikrar senin için çok önemli. Birine bağlandığında onu hayatının merkezine alabilirsin. Senin aşkın yavaş başlar ama kök saldığında kolay kolay bitmez. Gerçek bir aşk insanısın.

Sen %60 aşk insanısın!

Sen aşkı zihinsel bir oyun gibi yaşıyorsun. Eğlenmek, konuşmak ve bağ kurmak önemli ama duygusal derinlik bazen ikinci planda kalabiliyor. Hızlı sıkılabilirsin ve sürekli yeni bir heyecan arayabilirsin. Aşk var ama senin için tek başına yeterli değil. Sen daha çok “aşk + eğlence” insanısın.

Sen %95 aşk insanısın!

Sen tam anlamıyla bir aşk insanısın. Duyguların derin, bağlılığın güçlü. Sevdiğinde sahiplenir, korur ve her şeyini verirsin. Aşk senin için sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi. Ancak bu kadar yoğun sevgi bazen seni kırılgan da yapabilir. Kalbin çok büyük ve çok açık.

Sen %85 aşk insanısın!

Sen aşkta gösterişli ve tutkulusun. Sevmeyi de sevilmeyi de büyük yaşarsın. İlgi görmek senin için önemli ama sen de karşı tarafa aynı ilgiyi verirsin. Aşk senin sahnen ve sen bu sahnede başrolsün. Gururun bazen sorun yaratabilir ama kalbin oldukça sıcak.

Sen %65 aşk insanısın!

Sen aşkı mantık süzgecinden geçirerek yaşayanlardansın. Kolay açılmazsın ama açıldığında sadık ve ilgili olursun. Duygularını göstermek yerine davranışlarınla belli edersin. Senin aşkın sakin ama gerçek. Dışarıdan az gibi görünse de içinde sağlam bir bağ kurma isteği var.

Sen %100 aşk insanısın!

Sen aşk için yaratılmış gibisin. Romantizm, uyum ve ilişki senin hayatının merkezinde. Yalnız kalmak sana göre değil. Sevmek ve sevilmek senin en büyük motivasyonun. Bazen fazla bağımlı olabilirsin ama bu senin doğandan geliyor. Sen saf bir aşk insanısın.

Sen %92 aşk insanısın!

Senin aşkın derin, yoğun ve biraz da tehlikeli. Ya hep ya hiç diyorsun. Yüzeysel ilişkiler sana göre değil. Sevdiğinde tamamen bağlanır, sahiplenir ve her şeyi hissedersin. Bu yoğunluk bazen zorlayıcı olabilir ama senin aşkın sıradan değil, unutulmazdır.

Sen %55 aşk insanısın!

Sen özgürlüğüne aşktan biraz daha düşkünsün. Aşk senin için güzel ama sınırlayıcı olmamalı. Eğlenmek, keşfetmek ve deneyimlemek senin için daha ön planda. Bağlanırsın ama kendi alanını korumak istersin. Sen yarı aşk insanısın diyebiliriz.

Sen %70 aşk insanısın!

Sen aşkı ciddiye alırsın. Kolay açılmazsın ama birine güvendiğinde uzun vadeli düşünürsün. Senin için aşk, emek ve sorumluluk gerektirir. Duygularını çok göstermesen de içten içe derin bağlar kurarsın. Sen mantıklı ama gerçek bir aşk insanısın.

Sen %50 aşk insanısın!

Senin için aşk önemli ama her şey değil. Daha çok zihinsel uyum, arkadaşlık ve özgürlük ön planda. Duygusal bağ kurmakta bazen zorlanabilirsin. Aşkı fazla dramatize etmezsin. Sen daha çok “mantıklı ilişki” tarafındasın.

Sen %98 aşk insanısın!

Sen aşkın hayalperest tarafısın. Romantik, duygusal ve fedakarsın. Sevdiğinde kendini tamamen verebilirsin. Aşk senin için bir masal gibi. Ancak bu kadar yoğun hissetmek bazen seni hayal kırıklığına da açık hale getirebilir. Yine de sen gerçek bir aşk insanısın.

İlginizi çekebilir:

