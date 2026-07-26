Burcunu Seç, Ne Kadar Titiz Olduğunu Söyleyelim!
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Yıldızların dizilimi senin temizlik huyun hakkında neler söylüyor duymaya hazır mısın? Bakalım burcuna göre temizlik senin için ne ifade ediyor? Titizlik seviyeni ölçmek için sadece burcunu seçmen yeterli! Haydi o zaman ne duruyorsun?
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Burcunu seçer misin?
Hızlı ve öfkeli bir temizlikçisin. Titizlik puanın: 4
Tam bir keyifçisin. Titizlik puanın: 7
Dikkati dağınık bir temizlikçisin. Temizlik puanın: 3
Temizliğe de anlam yüklenmez ki! Temizlik puanın: 7.5
Senin için temizlik bile şov! Temizlik puanın: 5
Evinde tek bir toz zerresi bile yok! Temizlik puanın: 10
Senin kadar dengeli bir temizlikçi yok. Temizlik puanın: 6
Çekilin operasyon insanı geldi! Temizlik puanın: 8
Sen temizlik yapmıyor oyun oynuyorsun. Temizlik puanın: 2
Temizlik senin için ciddi bir görev. Temizlik puanın: 9
Temizlikte bile devrimcisin. Temizlik puanın: 3.5
Hayallere dalmaktan temizlik yapamıyorsun. Temizlik puanın: 1
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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