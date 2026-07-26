Burcunu Seç, Ne Kadar Titiz Olduğunu Söyleyelim!

Geldik Zodyak'ın en eğlenceli burcuna. Asla yerinde duramayan, her şeyden hemen sıkılan bir Yay olarak, senin temizlik yapman bile bir mucize. Bu yüzden de zaten temizlik yapmıyor, evde şöyle bir tur atıyorsun. Eline temizlik gereçlerini alıp ya şarkı söylüyorsun ya da göstermelik süpürge tutuyorsun. Aslında en çok dekoratif eşyaları yerleştirme işini seviyorsun. Çünkü bu tür görevler sana oyun gibi geliyor. Kısaca gün sonunda kendini şöyle bir ortalığa bakınmış ama hiçbir işi tamamlamamış buluyorsun. Ama gülüp eğleniyorsun ya o da yeter.