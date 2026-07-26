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Burcunu Seç, Ne Kadar Titiz Olduğunu Söyleyelim!

etiket Burcunu Seç, Ne Kadar Titiz Olduğunu Söyleyelim!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 10:01
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Yıldızların dizilimi senin temizlik huyun hakkında neler söylüyor duymaya hazır mısın? Bakalım burcuna göre temizlik senin için ne ifade ediyor? Titizlik seviyeni ölçmek için sadece burcunu seçmen yeterli! Haydi o zaman ne duruyorsun?

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Burcunu seçer misin?

Hızlı ve öfkeli bir temizlikçisin. Titizlik puanın: 4

Sen tam da bir koçtan bekleneceği üzere, söz konusu temizlik olduğunda işi aceleye getirenlerdensin. Yerinde duramayan sabırsız yapın sebebiyle tüm işleri bir an önce bitirmek istiyor ve elindeki gizli silahın ıslak mendillere fazla güveniyorsun. Fona tempolu bir müzik koyup eline ekipmanlarını aldıktan sonra sadece 15 dakikada bile koca evi temizleyebiliyorsun. Detaylara girip toz almayı falan sevmesen de evi nasıl düzenli hale getireceğini gayet iyi biliyorsun. Bu da sana yetiyor.

Tam bir keyifçisin. Titizlik puanın: 7

Senin için temizlik, keyif yapmanın göbek adı. Bu yüzden kirli yüzeylerden ve dağınık ortamlardan asla korkmuyor, hatta garip bir şekilde bu durumdan tatmin oluyorsun. Çünkü ortalıkta dağınıklık görünce evi pırıl pırıl yapıp, yeni ekipmanlar ya da ürünler denemeye bahane buluyorsun. Bu sırada kokuya ise özellikle dikkat ediyorsun. Her yeri mis gibi kokular kaplamadan bir türlü rahat edemiyorsun. Yine de tüm detaylara girmek için kendini zorlamıyorsun. Yoruldun mu bir kahve koyup keyif yapmayı en iyi sen biliyorsun.

Dikkati dağınık bir temizlikçisin. Temizlik puanın: 3

İkizler burcu olduğuna göre, temizlik kelimesini ve senin adını aynı cümlede geçirmememiz gerek. Çünkü sen yola temizlik yapmak için çıkıp, nasıl olduğunu anlamadan kendini arkadaşlarınla alışveriş yaparken bulabilirsin. Diyelim ki kafana banyoyu temizleme işini koydun, bir bakarsın yatakta uzanmış dizi izliyorsun. İşte senin ruh halin bu kadar dengesiz olduğundan, üstüne bir de dikkat dağınıklığıyla mücadele ettiğinden evinin düzensiz olması da gayet normal. Ama böyle yaşamaya zaten alışmışsın. O yüzden bizce sorun yok!

Temizliğe de anlam yüklenmez ki! Temizlik puanın: 7.5

Yengeçsin, duygusalsın anladık da iş temizlik gibi bir göreve gelince de bu kadar duygulara kapılmaya gerek yok. Senin evin kutsal alanın olduğundan temizlik ve düzene çok önem veriyorsun. Düzenli rutinler tekrarlayıp evi sıcak bir yuva haline getirmek senden soruluyor. Ama işin sarpa sardığı nokta senin duygularını kontrol edememenle başlıyor. Temizlik sırasında eline geçen bir eşyaya dakikalarca dalıp nostalji yapabiliyor, hatta o günü adeta anı havuzunda geçirebiliyorsun. Evin pırıl pırıl olsa da gün sonunda kendini duygusal açıdan çok yorulmuş hissediyorsun ama biraz kendin kaşınıyorsun.

Senin için temizlik bile şov! Temizlik puanın: 5

Sen Aslan'lara yakışır bir gövde gösterisiyle temizlik yapıyorsun. Aslında temizliği en temelde, evine gelen insanlara sahip olduğun şeylerin güzelliğini göstermek için yapıyorsun. Yani misafirler gelip zeminlerin parıl parıl parladığına, mobilyaların bakımlı olduğuna şahit olunca adeta gözlerin ışıldıyor. İşte temizlik alışkanlıklarında da aynı gösterişi sürdürüyorsun. En son model ekipmanları, en pahalı ürünleri satın almakta asla geç kalmıyorsun. Temizlik konusunda çok özenli olmasan da o kadar iyi ürünler kullanıyorsun ki, tırnağın bile kırılmadan tüm evi toparlıyorsun.

Evinde tek bir toz zerresi bile yok! Temizlik puanın: 10

Sen, bir Başak burcuna yakışır şekilde adeta hastane sterilliğinde bir eve sahipsin. Evinde tek bir toz zerresi, su izi ya da leke bulmak gerçekten mümkün değil. Çünkü temizlik senin DNA'na işlemiş durumda. Kir ve pislik görünce tahammül edemiyor, hemen eline uygun ekipmanları alıp temizliğe koyuluyorsun. Ama bunu yaparken kendini fazla kaptırdığından bir bakıyorsun tüm evi temizlemeye girişmişsin. Haliyle evin de her zaman bal dök yala oluyor. Neyse ki bu düzen seni mutlu ediyor, bravo gerçekten!

Senin kadar dengeli bir temizlikçi yok. Temizlik puanın: 6

Sen bir Terazi olarak her zaman dengedesin. Bu yüzden söz konusu temizlik olduğunda da kendini fazla yormuyor ama etrafta dağınıklık kalmamasına özen gösteriyorsun. Gizli silah olarak da fazlalıkları düzenleyicilere ya da dolaplara sıkıştırma gibi bir yöntem bulmuşsun. Ortalık parlak ve temiz görünse de o dolap kapaklarının ardında bekleyenleri bir tek sen biliyorsun. Ama bu düzen senin için gayet yeterli. Aslında düşününce temizlik için insanın kendini fazla yormasına da gerek yok, öyle değil mi?

Çekilin operasyon insanı geldi! Temizlik puanın: 8

Sen bir Akrep olarak 'mikroplara ölüm' diyor, başka bir şey demiyorsun. Bu konuda da oldukça ciddi ve disiplinlisin. Eline eldivenlerini geçirip kimyasallarını almaya hiç mi hiç acımıyorsun. Çünkü temizliğin asla üstünkörü yapılmaması gerektiğini düşünüyor, dip köşe steril temizlik yapmadan rahat edemiyorsun. Adeta temizliğe ruhsal arınma gibi yaklaşıyorsun. Kullanılmayan eşyaları acımadan atıyor, evi kökünden değiştirmekten korkmuyorsun.

Sen temizlik yapmıyor oyun oynuyorsun. Temizlik puanın: 2

Geldik Zodyak'ın en eğlenceli burcuna. Asla yerinde duramayan, her şeyden hemen sıkılan bir Yay olarak, senin temizlik yapman bile bir mucize. Bu yüzden de zaten temizlik yapmıyor, evde şöyle bir tur atıyorsun. Eline temizlik gereçlerini alıp ya şarkı söylüyorsun ya da göstermelik süpürge tutuyorsun. Aslında en çok dekoratif eşyaları yerleştirme işini seviyorsun. Çünkü bu tür görevler sana oyun gibi geliyor. Kısaca gün sonunda kendini şöyle bir ortalığa bakınmış ama hiçbir işi tamamlamamış buluyorsun. Ama gülüp eğleniyorsun ya o da yeter.

Temizlik senin için ciddi bir görev. Temizlik puanın: 9

Bir Oğlak için hayattaki her şeyde olduğu gibi temizlik de ciddi bir sorumluluktur. Senin için de temizliğin haftalar önceden hazırlanan planları takip ederek geçmesinde şaşılacak bir şey yok. Her şeydeki katı ve disiplinli yapını temizlik yaparken de uyguladığından elinde her zaman bir yapılacaklar listen oluyor. Evdeki malzemelerin çetelesini tutuyor, eksiksiz işe adım atmıyorsun. Zaman yönetimi konusunda ise gerçek bir ustasın. Görevleri tek tek tamamlamaktan o kadar keyif alıyorsun ki beraberinde başarılı bir sonuç da geliyor.

Temizlikte bile devrimcisin. Temizlik puanın: 3.5

Sen bir Kova olarak, sıra dışı ve yaratıcı bakış açını temizliğe de yansıtıyorsun. Nerede yeni çıkmış bir robot süpürge ya da teknolojik ürün var, hemen gidip satın alıyorsun. Çünkü herkes biliyor ki yeni şeyleri önden denemeye bayılıyorsun. Hatta çoğu zaman kimsenin aklına gelmeyen garip icatlar da çıkarıyorsun. Bazen çok faydalı olmasa da böyle devrimler yapmak sana aşırı komik ve farklı geliyor. O yüzden tam anlamamış olsak da seni sonuna kadar destekliyoruz.

Hayallere dalmaktan temizlik yapamıyorsun. Temizlik puanın: 1

Hayal evreninden gerçek dünyaya dönmenin, senin için ne kadar zor olduğunu biz de biliyoruz. Ama iş temizliğe gelince biraz kendini zorlayıp maalesef gerçek dünyaya adım atman gerekiyor. Kafanda sürekli farklı hayatlar ve pembe düşler olsa da içindeki Balık yüzünden evin gerçekten yaşanmaz hal alıyor. Bunun çok farkında olduğunu sanmıyoruz ama etrafa biraz gözlerini açıp bakarsan, belki ne demek istediğimizi daha iyi anlayabilirsin. Sezgilerini bir kenara bırakıp pratik temizlik ipuçları öğrenmen, senin için temel gereksinim!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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