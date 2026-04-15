article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Yüzde Kaç Kötü Kalplisin?

İnci Döşer
15.04.2026 - 11:53

Herkesin içinde minik bir karanlık taraf vardır... Kimi zaman bir laf sokarsın, kimi zaman içinden geçirdiklerin dışarı taşar. Peki senin içindeki o kötü yüzde kaç aktif? Burcuna göre karanlık seviyeni öğrenmeye hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Sen %65 kötü kalplisin!

Bazen içindeki o tutkulu enerji, kontrolsüz bir volkanın lavları gibi dışarıya fışkırıyor. Bu durum, kötü kalpli olduğun anlamına gelmiyor, daha çok ani ve düşünmeden verdiğin tepkiler seni bu kategoriye dahil ediyor. Sinirlerin yükseldiğinde, düşünme sürecini atlayıp direk harekete geçme eğilimindesin. Ancak bu durum senin kalıcı bir karakter özelliğin değil, daha çok anlık duygusal patlamaların sonucu. Aslında sen, iç yüzünde oldukça dürüst bir insansın. Yani sen, hayatın karanlık koridorlarında sadece anlık olarak kaybolanlardan birisin. Bu durum senin, içten içe sahip olduğun ışığı asla söndürmüyor.

Sen %40 kötü kalplisin!

Bir anda gözlerindeki o sakin ve sabırlı ışıltıyı kaybedip, sınırların zorlandığı anlarda adeta başka bir kişiye dönüşüyorsun. Seninle tanışanlar, bu sakin ve huzurlu görüntünün altında yatan gizli gücü genellikle fark etmezler. Ancak sen, bir kez kırıldığında, bu duyguyu uzun süreler boyunca içinde taşıyan birisin. Unutkanlık sende pek rastlanan bir özellik değil, hatta bazen bu durum 'elefant hafızasına sahip olduğun şeklinde yorumlanabilir. Kötülüğün, çoğu insanın aksine, hırs veya nefret üzerinden değil, daha çok inat ve kin üzerinden besleniyor. Bu durum, senin karakterinin daha karmaşık ve derin olduğunu gösteriyor. Ancak genel olarak, güvenilir ve sağlam bir karakterin olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar, seninle ilişkilerinde genellikle bu özelliğini ön plana çıkarırlar. Bu nedenle, dostluklarında ve ilişkilerinde genellikle uzun soluklu ve güvene dayalı bağlar kurmayı başarıyorsun.

Sen %55 kötü kalplisin!

Sana baktığımızda, zekanın keskinliği hemen gözler önüne seriliyor. Dilin ise zekandan aşağı kalır yanı yok. İnsanları çözme yeteneğin, onları analiz etme kabiliyetin, seni biraz tehlikeli bir hale getiriyor. Bazen, belki de farkında olmadan, manipülatif bir tutum sergileyebiliyorsun. Ancak bu durum, kötülükten kaynaklanmıyor. Aslında tamamen oyun zekandan, strateji geliştirme yeteneğinden ileri geliyor. Bu durum, seni bir nevi satranç ustası gibi gösteriyor. Her hamleni önceden düşünüyor, her adımını stratejik bir şekilde atıyorsun. Ancak unutma, her ne kadar bu durum seni çekici kılacak olsa da, bazen de insanları korkutabilir. Sonuçta, herkesin senin kadar keskin bir zekaya sahip olmadığını ve herkesin senin kadar hızlı düşünemediğini unutmamakta fayda var.

Sen %50 kötü kalplisin!

Bir bakışta duygusal ve hassas biri olduğun düşünülebilir. Ancak bu hassas görünümün altında, bir filin bile kıskanacağı bir hafıza yeteneği yatar. Seninle paylaşılan her detayı, her söylenen sözü, her yapılan hareketi zihninde taze bir şekilde saklarsın. Bu, senin kırgınlık biriktirme yeteneğini de beraberinde getirir. Yani, sana yapılan hiçbir şeyi unutmazsın. Bununla birlikte, doğrudan bir zarar verme eğiliminde olmaman, senin karakterinin en güzel yanlarından biridir. Ancak bu durum, senin zarar vermediğin anlamına gelmez. Pasif agresif tavırlarınla, belki de farkında olmadan, karşındakine vermek istediğin mesajı verirsin. Bu, senin kendini koruma mekanizman olabilir. Kalbin, bir çocuğun masumiyeti kadar temiz. Ancak yaralandığında, bu temiz kalp kararıyor. Bu durum, senin duygusal yönünü biraz daha belirgin kılıyor. Ancak unutma ki, her yara zamanla iyileşir ve senin kalbin de eski parlaklığına kavuşacaktır.

Sen %60 kötü kalplisin!

Elbette, senin hikayenin baş karakteri sensin ve bu durum, bazen senin zayıf noktan olabiliyor: Gurur. Egon zedelendiğinde, sanki bir savaşçı gibi sertleşiyorsun. Belki de bu, senin savunma mekanizman. İlgi odağı olmayı sevdiğin bir gerçek. Işıkların altında parlamak, senin için adeta bir yaşam biçimi. Fakat bu durum, bazen başkalarını gölgede bırakmana neden olabiliyor. Ancak unutulmamalı ki, senin hikayenin kötü karakteri değilsin. Sadece bazen, 'ben merkezli' davranabiliyorsun. İçinde taşıdığın sıcaklık ve cömertlik, senin kim olduğunu gösteriyor. Kötülüğün, aslında daha çok 'ben merkezli' davranışlarından kaynaklandığını bilmek, seni daha iyi bir insan yapabilir. Kendi hikayenin kahramanı olmak güzel, ama unutma ki, her kahramanın bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Bu yüzden, belki de biraz daha empati ve anlayışla, hikayenin diğer karakterlerine de yer vermenin zamanı gelmiştir.

Sen %45 kötü kalplisin!

Bazen, ayrıntılara olan düşkünlüğün ve eleştirel bakış açın, insanları biraz yorabiliyor. Dürüst olmak gerekirse, kötü biri değilsin, ama sözlerin ara sıra biraz fazla sert olabiliyor. Duygularını bir kenara bırakıp mantığınla hareket ettiğinde, biraz mesafeli biri haline geliyorsun. Ancak, tüm bunlara rağmen, kalbinin ne kadar temiz olduğunu kimse inkar edemez. Bu özelliklerin, belki de seni biraz zorlu bir kişi yapabilir ama unutma ki, herkesin kusursuz olması gerekmiyor. Çünkü sonuçta, kimse mükemmel değil. Ve belki de, bu kusurlarınla birlikte, sen tam da olduğun gibi mükemmelsin. Biraz daha yumuşak bir dil kullanmayı deneyebilirsin, belki de bu sayede insanlar senin ne kadar değerli biri olduğunu daha iyi anlayabilir. Çünkü senin kalbin, saflığı ve iyi niyetiyle dolu. Ve bu, seni gerçekten özel kılıyor.

Sen %35 kötü kalplisin!

Adeta bir melek gibi, kötülüğe karşı bir kalkanın var. Dengeli ve adil bir kişilikle, uyum içinde yaşamayı tercih ediyorsun. İnsanların duygularını incitmekten kaçınmak için, bazen kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini bile ikinci plana atabiliyorsun. Bu özverili tavrın, çevrendeki herkesin seni takdir etmesini sağlıyor. Fakat her ne kadar bu özelliklerinle öne çıksan da, kararsızlık senin için zaman zaman bir sorun haline gelebiliyor. Karar verme sürecinde zorlanıyorsun, bu da bazen hayatını karmaşıklaştırabiliyor. Ancak bu durum, kötü niyetli olmadığının en büyük kanıtı. Çünkü senin kötülüğe dair ne bir düşüncen, ne de bir niyetin var. Bu yüzden kararsızlık, senin karakterinin en belirgin özelliklerinden biri olabilir, ama kötü niyet asla seninle anılmaz. Sonuç olarak, seninle tanışan herkes, adil ve uyumlu bir kişi olduğunu hemen anlar. Kararsızlığın bazen seni zorlasa da, bu durum senin kötü bir insan olduğun anlamına gelmez. Aksine, bu durum senin ne kadar düşünceli ve hassas bir insan olduğunu gösterir. Her zaman dikkatli ve özenli davranıyorsun, çünkü senin için en önemli şey, başkalarını incitmekten kaçınmak. Bu yüzden seninle tanışan herkes, senin ne kadar değerli bir insan olduğunu hemen anlar.

Sen %85 kötü kalplisin!

Derinliklerinde gizemli sırlar barındıran, stratejik düşüncelerle dolu bir yapın var. Sanki bir labirent gibisin, her köşe başında yeni bir sürpriz, yeni bir gizem. Ve bu labirentin içinde kaybolmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir şey var: sen hiçbir şeyi unutmazsın. Yapılan iyilikler, kötülükler, söylenen sözler, verilen sözler... Hepsini birer birer hafızanda saklarsın ve zamanı geldiğinde, oh ne ala, karşılığını verirsin. Duygularınla dolu bir bardak gibisin, her an taşabilir. Bu yoğunluk seni hem güçlü hem de bir o kadar tehlikeli kılıyor. Ama bu gücü kontrol etmeyi başarırsan, ortaya çıkan sadakat seninle birlikte yürüyen bir gölge gibi olur. İnanılmaz bir sadakat, sana eşlik eden, seni koruyan, seni sen yapan. Bir film karakteri gibi değil mi? Ama hayır, bu senin hikayen. Ve senin hikayen, okuyan herkesin içinde bir iz bırakacak kadar güçlü ve etkileyici.

Sen %30 kötü kalplisin!

Hayatın her alanında özgürlüğüne düşkün, ruhu daima genç ve enerjik biri olarak tanınıyorsun. Bu özgür ruhun, kötülüğe ve negatif enerjiye kapılarını sıkı sıkıya kapatıyor. Doğruyu söylemekten çekinmeyen, açık sözlü bir yapın var. Ancak bu açık sözlülük, asla kötü niyetli bir durumdan kaynaklanmıyor. Tam aksine, içtenliğin ve dürüstlüğün yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bazen düşünmeden konuşman, karşındaki kişiyi kırabiliyor. Ancak bu durum, kesinlikle kasıtlı bir hareket değil. Çünkü sen, insanları kırmayı hiçbir zaman amaçlamazsın. Bu durum, daha çok içinden geldiği gibi konuşmanın ve duygularını açıkça ifade etmenin bir sonucu. Birçok kişi seni 'iyi ama filtresiz' kategorisine koyabilir. Evet, belki de biraz filtresizsin ama bu durum, aslında senin ne kadar doğal ve samimi olduğunu gösteriyor. İçinde bulunduğun her ortamda, doğal ve samimi tavrınla dikkat çekiyorsun. Bu da seni, birçok kişi için oldukça çekici ve ilgi çekici kılıyor.

Sen %70 kötü kalplisin!

Bir hedefe odaklanmanın gücü, seni zaman zaman biraz sert bir karaktere büründürebiliyor. Duygusal kararlar yerine, mantığınla hareket etmeyi tercih ediyorsun ve bu durum bazen insanların duygularını göz ardı etmene sebep olabiliyor. Ancak unutma, bu durum seni zayıflatmıyor, aksine güçlendiriyor. Soğukkanlı bir tutum sergilemen, seni daha güçlü bir birey yapıyor, fakat bu durum aynı zamanda seni biraz mesafeli gösterebiliyor. Kötülüğün aslında stratejik tarafınla ilgili olduğunu düşünüyorsun. Belki de bu, senin kendi yolumu çizme ve hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığının bir yansıması. Ancak unutma, herkesin bir hikayesi var ve herkesin duyguları önemli. Bu yüzden, mantığını kullanırken duyguları da göz önünde bulundurmanın önemini unutma. Sonuçta, hayat bir denge oyunu ve her iki taraf da bu dengeyi sağlamak için önemli.

Sen %50 kötü kalplisin!

Biraz gizemli, biraz da çekici bir havan var. Bağımsızlığın ve mesafeli duruşun, seni bir bulmaca gibi, çözülmesi zor ve karmaşık bir karakter haline getiriyor. Duygusal bağlar kurmakta zorlandığın doğru; bu da seni zaman zaman biraz umursamaz gibi gösteriyor. Ancak bu durum, senin kötü biri olduğun anlamına gelmiyor. Aslında burada bahsedilen, daha çok bir tür 'duygusal kopukluk' durumu. Fakat tüm bu özelliklerin, seninle tanışanları şaşırtmayı başaran zekanla birleşince, etrafındakileri büyüleyen bir etki yaratıyor. İnsanlar, seninle geçirdikleri her anın sonunda, bir öncekinden daha fazla şaşırıyorlar. Bu da seni, herkesin merak ettiği, ancak tam anlamıyla çözemediği biri haline getiriyor.

Sen %25 kötü kalplisin!

Seninle tanışanlar seni adeta bir melek gibi görüyorlar. Sen, iyiliğin, nezaketin ve sevginin somut bir örneğisin. Empati yeteneğin ise adeta üst düzey. İnsanların duygularını, düşüncelerini anlamakta ve onların yerine kendini koymakta bir usta gibisin. Kötülük, senin dünyanda yer bulamayan bir kavram. Ancak bu durum, senin fazlasıyla iyi niyetli olduğunu ve bu sebeple bazen zarar görebileceğini gösteriyor. Senin karanlığın bile, diğerlerinin aydınlığından daha yumuşak. Seninle ilgili her şey, ışığın ve sevginin etrafında dönüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın