article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kötü Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.04.2026 - 10:01

Herkes zaman zaman bencil, kırıcı ya da umursamaz olabilir. Ama bu seni gerçekten kötü biri yapar mı, yoksa sadece insan olduğunun bir kanıtı mı? Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını seç, bakalım iç dünyanda neler saklı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen iyisin!

Senin içinde güçlü bir iç ses var ve o ses çoğu zaman doğruyu fısıldıyor. Hatalar yapmıyor musun? Tabii ki yapıyorsun. Ama önemli olan şu: farkındasın ve düzeltmeye çalışıyorsun. Başkalarının duygularını önemsiyor, empati kurabiliyor ve gerektiğinde geri adım atabiliyorsun. “Kötü biri” tanımı sana oldukça uzak. Sen daha çok, hatalarıyla öğrenen ve büyüyen birisin.

Sen kötü olmaya yakınsın!

Sen ne tam iyi ne de kötü birisin. Duruma göre şekil değiştiren bir karakterin var. Bazen çok anlayışlı ve düşünceliyken, bazen de bencil ve umursamaz olabiliyorsun. Bu aslında insan doğasının ta kendisi. Ama dikkat: bu gri alan uzun süre fark edilmezse, yavaş yavaş karanlığa kayabilir. Kendini sorguladığın sürece dengeyi koruyabilirsin.

Sen kötü tarafa çok yakınsın!

Senin içinde biraz daha belirgin bir karanlık taraf var. Çoğu zaman kendi çıkarlarını önceliklendiriyor, başkalarının duygularını ikinci plana atabiliyorsun. Bu seni tamamen kötü biri yapmaz ama çevrendeki insanları zorlayabilir. İyi haber şu: fark ettiğin anda değişim başlar. Belki de artık biraz daha empati, biraz daha sorumluluk zamanı.

Sen kötüsün!

Dürüst olalım, senin karanlık tarafın direksiyona geçmiş olabilir. Manipülasyon, bencillik ve umursamazlık davranışların arasında sıkça yer alıyor. Bu durum ilişkilerini zorlaştırabilir ve uzun vadede yalnızlığa sürükleyebilir. Ama bu bir etiket değil, bir uyarı. İstersen değişebilirsin. Çünkü kimse doğuştan kötü değildir, sadece bazı yönlerini fazla büyütmüştür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın