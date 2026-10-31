Burcuna Göre Hangi Konuda Asla Taviz Vermezsin?

Senin için ilişkilerin sağlıklı olması, herkesin kendini ifade edebilmesi ve insanların birbirine adil davranması çok önemli. Bir tartışmada yalnızca kimin haklı olduğuna değil, herkesin nasıl hissettiğine de dikkat edebilirsin. Haksızlığa uğrayan birini gördüğünde sessiz kalmakta zorlanabilir, bir anlaşmazlığın çözülmesi için iki tarafı da anlamaya çalışabilirsin. İlişkilerinde denge ararsın. Sürekli veren taraf olmak, bütün kararları tek başına almak veya karşındaki insanın senin ihtiyaçlarını önemsememesi zamanla seni yorabilir. Senin için güzel bir ilişki, iki kişinin de kendini değerli hissettiği ve birbirinin sınırlarına saygı gösterdiği ilişkidir. Ancak adaleti ve huzuru koruma isteğin bazen seni kendi ihtiyaçlarından uzaklaştırabilir. Bir tartışma çıkmasın diye düşüncelerini saklayabilir veya herkes mutlu olsun diye istemediğin bir kararı kabul edebilirsin. Sonrasında ise kendi isteklerini neden dile getirmediğini sorgulayabilirsin.