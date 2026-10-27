Burcuna Göre Hangi Kıvanç Tatlıtuğ Karakterisin?
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Behlül'ün kararsızlığından Kuzey'in öfkesine, Sarı Saruhan'ın şatafatından Aslan Soykan'ın sert duruşuna kadar Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde ekrana birbirinden akılda kalıcı karakterler bıraktı. Peki bu karakterlerden hangisi senin burcunun enerjisini taşıyor? 12 burcu Kıvanç'ın en sevilen 6 karakteriyle eşleştirdik. Hadi bak bakalım, sen hangisisin?
Koç ve Akrep: Kuzey Tekinoğlu
Boğa ve Oğlak: Aslan Soykan
İkizler ve Yay: Behlül Haznedar
Yengeç ve Balık: Kurt Seyit
Aslan ve Terazi: Sarı Saruhan
Başak ve Kova: Cesur Alemdaroğlu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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