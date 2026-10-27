article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Burcuna Göre Hangi Kıvanç Tatlıtuğ Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Kıvanç Tatlıtuğ Karakterisin?

Kıvanç Tatlıtuğ burç Burç Yorumları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 18:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Behlül'ün kararsızlığından Kuzey'in öfkesine, Sarı Saruhan'ın şatafatından Aslan Soykan'ın sert duruşuna kadar Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde ekrana birbirinden akılda kalıcı karakterler bıraktı. Peki bu karakterlerden hangisi senin burcunun enerjisini taşıyor? 12 burcu Kıvanç'ın en sevilen 6 karakteriyle eşleştirdik. Hadi bak bakalım, sen hangisisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç ve Akrep: Kuzey Tekinoğlu

Koç ve Akrep: Kuzey Tekinoğlu

Önce yapıp sonra düşünen, haksızlığa uğradığında yumruğunu masaya vuran Kuzey, Koç'un ateşini birebir taşıyor. Kuzey Güney'de onca kayba, hapse girmesine ve kardeşiyle yaşadığı çatışmalara rağmen dik durmayı bırakmayan bu karakter tam bir savaşçı.

Akreplerle buluştuğu nokta ise tutku. Kuzey sevdiğinde yarım sevmez, kırıldığında da kolay kolay affetmez. Duygularını saklamayı pek beceremez ama içindeki fırtına her zaman göründüğünden derindir. Klasik astrolojide iki burcun da yöneticisinin Mars olması bu eşleşmeyi daha da anlamlı kılıyor.

Boğa ve Oğlak: Aslan Soykan

Boğa ve Oğlak: Aslan Soykan

Aile dizisinin Aslan Soykan'ı, kurduğu düzeni korumak için her şeyi göze alan, kontrolü asla elden bırakmayan biri. Kusursuz takımları, sakin ama keskin bakışları ve sözünü bir kez söylemesiyle Oğlak'ın otoritesini yansıtıyor.

Boğalarla ortak noktası ise sahiplenme duygusu. Aslan sevdiklerini ve sahip olduklarını kolay kolay bırakmaz; ailesine bağlılığı zaman zaman boğucu bir hal alsa da sadakatinden şüphe edilmez. Sabırlıdır, inatçıdır ve istediğine ulaşana kadar geri adım atmaz.

İkizler ve Yay: Behlül Haznedar

İkizler ve Yay: Behlül Haznedar

Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, bugün hala 'Behlül kaçar' sözüyle anılıyor. Bugün bir şey isteyip yarın fikrini değiştiren, aklı hep bir sonraki heyecanda olan bu karakter, İkizler'in değişken ve meraklı doğasının ta kendisi.

Yay burçlarıyla buluştuğu nokta ise özgürlük tutkusu. Behlül bağlanmaktan, sorumluluk almaktan kaçar; hayatı bir macera gibi yaşamak ister. Cazibesi ve esprili tavrıyla herkesi kendine çeker ama bir yere ya da birine ait olmak ona hep uzak gelir.

Yengeç ve Balık: Kurt Seyit

Yengeç ve Balık: Kurt Seyit

Kurt Seyit ve Şura'da Kırım'dan İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa çıkan Seyit Eminof, ailesine ve geride bıraktığı topraklara duyduğu özlemle Yengeç'in duygusal dünyasını yansıtıyor. Sevdiklerini korumak için her şeyi göze alır ama yaşadığı kayıpları içinde taşımayı da hiç bırakmaz.

Balıklarla ortak noktası ise romantizm. Seyit için aşk hayatın merkezindedir; Şura'ya duyduğu sevgi savaşların ve ayrılıkların bile önüne geçer. Hayalperest, hassas ve zaman zaman hüzünlü bir ruh taşır.

Aslan ve Terazi: Sarı Saruhan

Aslan ve Terazi: Sarı Saruhan

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Sarı Saruhan'ı, girdiği her ortamda sahneyi kendine çeken, renkli gömlekleri ve özgüveniyle göz dolduran bir karakter. İlgi odağı olmayı seven, gösterişten hoşlanan Aslanlar onda kendilerini hemen tanıyacak.

Terazilerle buluştuğu nokta ise ikna kabiliyeti. Saruhan konuşmaya başladığında karşısındakini kolayca kendi tarafına çeker; şıklığa ve iyi görünmeye düşkünlüğü de cabası. Üstelik yıllar sonra Karun Hazinesi'yle geri dönmesi, bu enerjinin hala ne kadar sevildiğini gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Kova: Cesur Alemdaroğlu

Başak ve Kova: Cesur Alemdaroğlu

Cesur ve Güzel'in Cesur'u, Korludağ'a adım attığı andan itibaren her hamlesini önceden hesaplayan biri. Geçmişin hesabını sormak için kurduğu sabırlı planlar, detaycı ve analitik Başak burçlarına çok tanıdık gelecek.

Kova burçlarıyla ortak noktası ise kalabalığın içinde bile kendi yolunu çizmesi. Cesur kimseye hesap vermez, kurallara uymak yerine kendi doğrularının peşinden gider. Mesafeli duruşunun altında ise adalet duygusu güçlü, sevdiklerine sonuna kadar bağlı bir kalp yatar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın