Burcuna Göre Hangi Kıvanç Tatlıtuğ Karakterisin?

Aile dizisinin Aslan Soykan'ı, kurduğu düzeni korumak için her şeyi göze alan, kontrolü asla elden bırakmayan biri. Kusursuz takımları, sakin ama keskin bakışları ve sözünü bir kez söylemesiyle Oğlak'ın otoritesini yansıtıyor.

Boğalarla ortak noktası ise sahiplenme duygusu. Aslan sevdiklerini ve sahip olduklarını kolay kolay bırakmaz; ailesine bağlılığı zaman zaman boğucu bir hal alsa da sadakatinden şüphe edilmez. Sabırlıdır, inatçıdır ve istediğine ulaşana kadar geri adım atmaz.