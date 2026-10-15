Burcuna Göre Hangi Akrabana Çekmişsin?
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'Aynı teyzesi!', 'Tıpkı amcası gibi dediğim dedik!' ya da 'Aynı dedesi gibi sakin ve bilge...' Aile toplantılarında, bayram ziyaretlerinde veya kalabalık sofra sohbetlerinde senin hakkında da mutlaka buna benzer yorumlar yapılmıştır. Peki, astrolojik haritanın sunduğu mizaç ile aile ağacındaki karakterler bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Karakterinin en baskın yanları, kriz anlarındaki tepkilerin ve hayata bakışın ailedeki hangi figürle birebir örtüşüyor?
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Burcunu seçer misin?
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Sen Annene Çekmişsin!
Sen Babaannene Çekmişsin!
Sen Dedene Çekmişsin!
Sen Teyzene Çekmişsin!
Sen Amcana Çekmişsin!
Sen Anneannene Çekmişsin!
Sen Babana Çekmişsin!
Sen Halana Çekmişsin!
Sen Dayına Çekmişsin!
Sen Annene Çekmişsin!
Sen Teyzene Çekmişsin!
Sen Babana Çekmişsin!
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