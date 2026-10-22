Burcuna Göre Hangi Victoria's Secret Meleğisin?

Herkesin merakla beklediği bir Victoria's Secret gecesini daha geride bıraktık. Işıklar yandı, şarkılar açıldı, melek kanatları takıldı ve dünyanın en güzelleri podyumdaydı. Victoria's Secret meleklerinin her birinin kendine has duruşu, aurası ve enerjisi var.

Peki, doğduğun günün gökyüzündeki dizilimi senin podyum tarzın hakkında ne söylüyor?

İşte burcuna göre ruh ikizin olan o ikonik Victoria's Secret meleği! 👇