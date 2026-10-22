article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Burcuna Göre Hangi Victoria's Secret Meleğisin?

Burcuna Göre Hangi Victoria's Secret Meleğisin?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 15:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkesin merakla beklediği bir Victoria's Secret gecesini daha geride bıraktık. Işıklar yandı, şarkılar açıldı, melek kanatları takıldı ve dünyanın en güzelleri podyumdaydı. Victoria's Secret meleklerinin her birinin kendine has duruşu, aurası ve enerjisi var. 

Peki, doğduğun günün gökyüzündeki dizilimi senin podyum tarzın hakkında ne söylüyor?

İşte burcuna göre ruh ikizin olan o ikonik Victoria's Secret meleği! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç: Naomi Campbell

Koç: Naomi Campbell

Duruş: Cesur, Önü Alınamaz ve İddialı

Podyuma adımını attığın an diğer herkes arka planda kalır. Tıpkı efsanevi yürüyüşüyle podyumu titreten Naomi Campbell gibi; iddialı, güçlü ve kural tanımazsın. Kamera gördün mü enerjin tavan yapar, kimseden onay beklemeden sahnenin tozunu attırırsın.

Boğa: Irina Shayk

Boğa: Irina Shayk

Duruş: Çekici, Zarafet Sahibi ve Zamansız

Lüksü, kaliteyi ve kendine has o sakin çekiciliği en iyi sen temsil ediyorsun. Irina Shayk gibi çaba sarf etmeden göz alıcı görünmeyi başarıyorsun. Sağlam duruşun ve sarsılmaz özgüveninle podyumda adeta bir kraliçe gibi süzülürsün.

İkizler: Barbara Palvin

İkizler: Barbara Palvin

Duruş: Eğlenceli, Sempatik ve Değişken

Bir an çocuksu bir gülümsemeyle öpücük atarken, bir saniye sonra bakışlarınla herkesi büyüleyebilirsin. Barbara Palvin’in o enerjik, neşeli ve kural dışı aurası tam olarak seni anlatıyor. Podyum arkasının en çok konuşulan, en hareketli ismi kesinlikle sensin!

Yengeç: Elsa Hosk

Yengeç: Elsa Hosk

Duruş: Masalsı, Duygusal ve Işıltılı

Gözlerinde o yumuşak ama derin masal dünyası var. Elsa Hosk’un pembe kanatlarla podyumda süzüldüğü o rüya gibi anlar senin enerjinle birebir örtüşüyor. Zarafetinle etrafındakileri büyüler, sıcaklığınla podyuma duygusal bir ruh katarsın.

Aslan: Adriana Lima

Aslan: Adriana Lima

Duruş: Şovun Yıldızı, İkonik ve Karizmatik

Kabul edelim, podyum senin için yaratılmış! Adriana Lima’nın o unutulmaz hareketleri, kameraya attığı alevli bakışlar ve milyonları peşinden sürükleyen karizması tam bir Aslan burcu imzası. Işıklar üstündeyken kimseden rol çalmazsın, çünkü şov zaten sensin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak: Doutzen Kroes

Başak: Doutzen Kroes

Duruş: Kusursuz, Disiplinli ve Doğal

Podyumda tek bir adımın bile boşa atılmadığı, her detayla mükemmel görünen o disiplinli zarafet: Doutzen Kroes! Abartıdan uzak, doğal güzelliğinle ve profesyonelliğinle herkesin saygısını kazanırsın. Senin olduğun yerde hata payı yoktur.

Terazi: Miranda Kerr

Terazi: Miranda Kerr

Duruş: Tatlı, Çekici ve Romantik

O gamzeler, o tatlı öpücükler ve herkesi anında kendine bağlayan o büyüleyici uyum! Miranda Kerr’in podyumdaki zarafeti ve meleksi çekiciliği tam bir Terazi klasiği. Estetik gözün ve stilinle podyumun en sevilen yüzü sensin.

Akrep: Candice Swanepoel

Akrep: Candice Swanepoel

Duruş: Gizemli, Derin ve Derinlemesine Çekici

Hiç konuşmasan bile tek bir bakışınla tüm salonu etkin altına alabilirsin. Candice Swanepoel’in podyumdaki o keskin, çekici ve büyüleyici duruşu senin Akrep enerjin. Gizemli havan ve güçlü auranla iz bırakanların başında gelirsin.

Yay: Alessandra Ambrosio

Yay: Alessandra Ambrosio

Duruş: Özgür Ruhlu, İkonik ve Maceracı

Brezilya’nın o sıcak, coşkulu ve enerjik ruhunu podyuma taşıyan Alessandra Ambrosio tam bir Yay burcu! Dünyayı gezmeyi seven, festival ruhunu podyumda devasa ve ağır kanatlarla bile neşeyle yansıtan Alessandra gibi sen de özgürlüğüne düşkünsün. Girdiğin her ortama pozitif bir aura ve bitmek bilmeyen bir yaşam enerjisi katarsın.

Oğlak: Gisele Bündchen

Oğlak: Gisele Bündchen

Duruş: Efsanevi, Güçlü ve Profesyonel

Podyum dünyasının 'Horse Walk' yürüyüşünü literatüre sokan efsane ismi Gisele Bündchen’den başkası sana uyamazdı. İşine olan saygın, sarsılmaz duruşun ve zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan azminle sen podyumun gerçek patronusun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova: Behati Prinsloo

Kova: Behati Prinsloo

Duruş: Marjinal, Rahat ve Cool

Sıradan melek yürüyüşleri sana göre değil. Behati Prinsloo’nun o rock'n'roll tarzı, rahat tavırları ve kalıplara sığmayan hareketleri tam senin havan. Kimse senin bir sonraki adımda ne yapacağını kestiremez ama herkes sana hayran kalır.

Balık: Bella Hadid

Balık: Bella Hadid

Duruş: Büyüleyici, Dramatik ve Başka Bir Dünyadan

Podyuma adım attığı an etrafında sanatsal ve rüya gibi bir atmosfer oluşturan Bella Hadid tam senin ruh ikizin! Balık burcunun o derin, duygusal ve hayalperest ruhunu podyumdaki dramatik yürüyüşü ve derin bakışlarıyla birebir yansıtıyor. Sen podyumda sadece kıyafet taşımazsın; izleyenleri adeta başka bir boyuta götüren büyüleyici bir duygu yaşatırsın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın