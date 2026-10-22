Burcuna Göre Hangi Victoria's Secret Meleğisin?
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Herkesin merakla beklediği bir Victoria's Secret gecesini daha geride bıraktık. Işıklar yandı, şarkılar açıldı, melek kanatları takıldı ve dünyanın en güzelleri podyumdaydı. Victoria's Secret meleklerinin her birinin kendine has duruşu, aurası ve enerjisi var.
Peki, doğduğun günün gökyüzündeki dizilimi senin podyum tarzın hakkında ne söylüyor?
İşte burcuna göre ruh ikizin olan o ikonik Victoria's Secret meleği! 👇
Koç: Naomi Campbell
Boğa: Irina Shayk
İkizler: Barbara Palvin
Yengeç: Elsa Hosk
Aslan: Adriana Lima
Başak: Doutzen Kroes
Terazi: Miranda Kerr
Akrep: Candice Swanepoel
Yay: Alessandra Ambrosio
Oğlak: Gisele Bündchen
Kova: Behati Prinsloo
Balık: Bella Hadid
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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