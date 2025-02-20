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Burcuna Göre Bu Akşam Hazırlaman Gereken Yemeği Söylüyoruz!

etiket Burcuna Göre Bu Akşam Hazırlaman Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 20:31

Eğer bu akşam hangi yemeği yapacağını kara kara düşünüyorsan sana bir tavsiyemiz olacak! Elbette bunun için önce burcunu seçmen lazım.

Güneş, Venüs, Ay, Merkür... Hangisini seçmek istersen. Ama Güneş burcunu seçmeni isteyeceğiz elbette!

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Burcunu seçer misin?

Karnıyarık!

Karnıyarık!

Bir Koç burcu olarak patlıcan yemeğini sevdiğini düşündük ve aklımıza karnıyarık geldi! Akşam yemeğinde sofrana lezzet katacak karnıyarık tarifi hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 55 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yeşil sivri biber

  • 1 ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 orta boy domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gr kıyma

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

Yapılışı:

  • Patlıcanları yıkayın, saplarını çıkarın, kabuklarını çizgili olacak şekilde kısmen soyun. Patlıcanların her birine uzunlamasına kesik atın ama en altına kadar kesmeyin. Yaklaşık 30 dakika tuzla ovup dinlendirin.

  • Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin. 10 dakika sonra ters çevirin ve bir 15 dakika daha pişirin. 

  • İç harcı için yeşil biberleri yıkayın. Küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup rendeleyin. Soğanı küp küp doğrayın. Domatesi de yıkayıp rendeleyin. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın.

  • Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Doğranmış soğanı ekleyip yarı saydam olana kadar yaklaşık 3 dakika soteleyin. Küp küp doğranmış yeşil biber, kıyma ve tuzu ilave edin. Her tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin. Domates salçası, küp doğranmış domates, rendelenmiş sarımsak ve biberi ekleyip 15 dakika daha pişirin. 

  • İç dolgusunu patlıcanların içine güvenli bir şekilde yerleştirin. İçini doldurduktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'a 20 dakika, 160 derecede yollayın.

Afiyet olsun!

Çıtır Tavuk ve Patates!

Çıtır Tavuk ve Patates!

Boğa burçları lezzetten ödün vermez, bu yüzden dışı çıtır içi yumuşak tavuklar ve baharatlı patates harika bir seçenek!

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200° / 180°

Malzemeler:

Çıtır Tavuk için:

  • 500 gr tavuk göğsü

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta

Patates için:

  • 3 büyük patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavukları ince şeritler halinde kesin. Yumurtayı çırpıp süte ekleyin. Tavukları önce bu karışıma, ardından baharatlı galeta ununa bulayın.

  • Patatesleri elma dilimi şeklinde kesin ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tavuğu yerleştirin ve 200 derecede 12 dakika pişirin.

  • Aynı anda patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine alın ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

  • Tabağınızı dilediğiniz yeşillik ile renklendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Taco & Salsa Sos!

Taco & Salsa Sos!

İkizler burcuna yakışan hareketli, pratik ve eğlenceli bir yemek: Ev yapımı taco!

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

Taco için:

  • 300 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 4 adet tortilla ekmeği

Salsa Sos için:

  • 2 domates

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Kıymayı doğranmış soğan, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine kıymayı alın ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

  • Aynı anda, domatesleri, soğanı ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirerek 180 derecede 10 dakika közleyin.

  • Közlenen malzemeleri doğrayıp limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek salsa sos hazırlayın.

  • Tortillaları hafif ısıtıp içlerini kıyma ve salsa sos ile doldurun.

Afiyet olsun!

Peynirli Kabak Mücver & Yoğurtlu Sos!

Peynirli Kabak Mücver & Yoğurtlu Sos!

Yengeç burçları mutfakta nostaljik lezzetleri sever. Hem hafif hem de lezzetli bir kabak mücver tam da onlara göre!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler:

Mücver için:

  • 2 orta boy kabak

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 50 gr beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı dereotu (ince kıyılmış)

  • Tuz, karabiber

Yoğurtlu Sos için:

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Üzerine yumurta, un, ufalanmış peynir, dereotu ve baharatları ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yağlı kağıt serin ve mücver karışımını kaşıkla koyun. 190 derecede 12 dakika pişirin.

  • Aynı anda, sarımsaklı yoğurt sosunu hazırlamak için Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde sarımsağı hafif közleyin (190 derecede 6 dakika).

  • Közlenen sarımsağı yoğurda ekleyerek karıştırın. Mücverleri sos ile servis edin.

Afiyet olsun!

Körili Tavuk Şiş!

Körili Tavuk Şiş!

Aslan burçlarının baharat sevdasını bilmeyen yoktur! Akşam yemeğinde bol körili bir tavuk fena gider dedik ve tarif hazırladık!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 59 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 4 tavuk göğsü fileto

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 100 gr yoğurt

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı

  • Tavuğu şeritler dahlinde kesin ve bir kaseye koyun. Üzerine köri tozu, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika marine olmasını bekleyin.

  • Marine edilmiş tavuk şeritlerini şişlere geçirin.

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 14 dakika, 190 derece olacak şekilde pişirin. 

  • Cihazdan çıkarıp servin edin.

Afiyet olsun!

Somon & Kuşkonmaz!

Somon & Kuşkonmaz!

Bir Başak burcu için vazgeçilmez yemeklerden biri olan balık, bugün akşam yemeği soflarında yeniden olacak. Kuşkonmaz ile harika bir ikili olacaklar!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

Somon için:

  • 200 gr somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Kuşkonmaz için:

  • 6-7 adet kuşkonmaz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Somonu tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180 derecede 12 dakika pişirin.

  • Aynı anda, kuşkonmazları yağ ve tuzla harmanlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyun. 180 derecede 8 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Domates Soslu Peynirli Mini Pide!

Domates Soslu Peynirli Mini Pide!

Teraziler her şeyin dengede olmasını sever. Geleneksel ve modern bir birleşim olan mini pideler tam onlara göre!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 adet mini pide ekmeği

  • 100 gr kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı tereyağı

Sos için:

  • 2 domates

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Pidelerin üzerine tereyağı sürün ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin.

  • Aynı anda, domatesleri ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyarak 200 derecede 12 dakika közleyin.

  • Közlenmiş domates ve sarımsağı ezip kekiği ekleyerek sos yapın.

Afiyet olsun!

Baharatlı Tavuk Kanatları & Çıtır Soğan Halkaları!

Baharatlı Tavuk Kanatları & Çıtır Soğan Halkaları!

Akrep burçları yoğun ve cesur tatları sever. Baharatlı tavuk kanatları onlar için ideal!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200° / 180°

Malzemeler:

Tavuk kanatları için:

  • 6-7 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

Soğan halkaları için:

  • 1 büyük soğan

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını baharatlar ve zeytinyağı ile harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 200 derecede 18 dakika pişirin.

  • Soğanı halka halka doğrayın, un ve tuz ile karıştırın. Hafifçe yağlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyarak 180 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Falafel & Tahinli Dip Sos!

Falafel & Tahinli Dip Sos!

Yay burçları farklı kültürlerin yemeklerini sever. Ortadoğu mutfağından falafel tam onlara göre!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler:

Falafel için:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak

Yapılışı:

  • Tüm falafel malzemelerini rondodan geçirip küçük toplar yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine koyup 190 derecede 15 dakika pişirin.

  • Aynı anda, sos için sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 190 derecede 5 dakika közleyin.

  • Közlenmiş sarımsağı tahin ve limon suyu ile karıştırarak sos yapın.

Afiyet olsun!

Köfte & Fırın Patates!

Köfte & Fırın Patates!

Oğlak burçları geleneksel yemekleri sever. Klasik köfte-patates onlar için vazgeçilmezdir!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200° / 190°

Malzemeler:

Köfte için:

  • 250 gr kıyma

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

Patates için:

  • 1 büyük patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Köfte malzemelerini yoğurup şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine koyup 200 derecede 15 dakika pişirin.

  • Patatesi elma dilimi şeklinde doğrayın, yağ ve tuz ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyarak 190 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Tavuklu Kumpir & Brokoli!

Tavuklu Kumpir & Brokoli!

Kova burcu, yenilikçi ve pratik yemekleri sever. Hem kolay hem de sağlıklı bir akşam yemeği için tavuklu kumpir ve  brokoli harika bir seçenek!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200° / 180°

Malzemeler:

Tavuklu Kumpir için:

  • 2 adet patates

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Fırınlanmış Brokoli için:

  • 200 gr brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

  • Tavuk göğsünü tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağıyla marine edip büyük hazneye yerleştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.

  • Tavuk piştikten sonra ince ince doğrayın ve bir kaba alın. Yoğurt ve mayonezi ekleyip karıştırın.

  • Brokoliye zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ekleyip karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

  • Patatesleri çıkarın ve içini oyun. İçine yoğurtlu tavuk karışımını ekleyin, brokoli ile servis yapın.

Afiyet olsun!

Pizza Sanvdiç!

Pizza Sanvdiç!

Balık burçlarının pizza sevdiğini düşündük, lezzetli bir pizza tarifi hazırladık ama bu sefer farklı bir yorum kattık! Tarifin detayları hemen aşağıda.

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 42 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 130 gram un

  • 90 mililitre su

  • Yarım çay kaşığı kuru maya

  • 150 gram çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı pesto

  • 20 gram roka

  • 100 gram Burrata peyniri

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir tutam tuz ile birlikte karıştırın ve hamur yoğurun.

2. Hamurun mayalanması için 1 saat bekletin.

3. Domateslere yağ püskürtün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın.

4. Mayalanmış hamuru açın ve üzerine zeytinyağı sürüp katlayın. Sağ hazneye alın.

5. Sol hazneyi 10 dakika 200 derece, sağ hazneyi ise 12 dakika 200 derecede çalıştırın.

6. Pişen hamuru dikkatlice açın ve arasına pesto sosu, roka, domates ve peynir ile doldurun.

Afiyet olsun!

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Ma Belle
Ma Belle
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