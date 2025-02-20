Burcuna Göre Bu Akşam Hazırlaman Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Kova burcu, yenilikçi ve pratik yemekleri sever. Hem kolay hem de sağlıklı bir akşam yemeği için tavuklu kumpir ve brokoli harika bir seçenek!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200° / 180°

Malzemeler:

Tavuklu Kumpir için:

2 adet patates

1 adet tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Fırınlanmış Brokoli için:

200 gr brokoli

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, sarımsak tozu

Yapılışı:

Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

Tavuk göğsünü tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağıyla marine edip büyük hazneye yerleştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.

Tavuk piştikten sonra ince ince doğrayın ve bir kaba alın. Yoğurt ve mayonezi ekleyip karıştırın.

Brokoliye zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ekleyip karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

Patatesleri çıkarın ve içini oyun. İçine yoğurtlu tavuk karışımını ekleyin, brokoli ile servis yapın.

Afiyet olsun!