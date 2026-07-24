Burcuna Göre 1 Karanlık 1 Aydınlık Yönün!

Hepimizin içinde hem ışık hem de gölge var. İnsanlara gösterdiğimiz, gurur duyduğumuz ve bizi biz yapan güzel özelliklerimizin yanında; zaman zaman ortaya çıkan, kendimizin bile kabul etmekte zorlandığı daha karanlık taraflarımız da bulunuyor. Bazen fazla iyi niyetli olmak bizi kullanıma açık hâle getirirken, bazen de güçlü görünme isteğimiz duygularımızı saklamamıza neden olabiliyor.

Burcunu seç ve senin 1 karanlık, 1 aydınlık yönünü keşfedelim!