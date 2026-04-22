"Buranın Başbakanıyım!": Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklanan Eski Vali Tuncay Sonel Hakkında Flaş Detay

T24’te yer alan habere göre; Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, 2003'te Kırklareli Vize'de kaymakamken Sebahattin Yılmaz isimli hükümlüyle koğuşunda görüşmek istediği, cezaevi yönetimi izin vermeyince olay çıkardığı ortaya çıktı.

Sonel, cezaevi nizamiyesindeki jandarmalara 'aç kapıyı, inersem kafanı kopartırım' dedi; görüşme odası yerine koğuşlara girmek istedi ve 'Benim yetkim var, ben buranın kaymakamıyım. Buranın Başbakanıyım, ben görüşürüm' dedi; cezaevi katibine 'Sen yanımda ne arıyorsun? Defol dışarı çık' dedi; elindeki kalemi infaz koruma memuruna attı; cezaevi personeline 'şimdiye kadar kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma fonunca cezaevine hibe ettiğim tüm malzemeleri, şofbenleri söküp, file ve televizyonları da söküp akşama kadar kaymakamlığa geri getirin' dedi.

Yaşanan olaylar nedeniyle Sonel hakkında memura hakaret, tehdit ve görevi yaptırmama suçlarından dava açıldı.

Sonel ise yaşananlar karşısında ilçede görev yapan bir hakimi mahkemede tanık gösterdi. Tanık hakimin evinin tadilatının ise kaymakamlıkça yaptırıldığı ortaya çıktı.

Sonel bu davadan ceza aldı ancak aldığı daha sonra kaldırıldı ve kariyerine olumsuz bir etkisi olmadı.