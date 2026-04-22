"Buranın Başbakanıyım!": Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklanan Eski Vali Tuncay Sonel Hakkında Flaş Detay

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.04.2026 - 14:41

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, 2003'te Kırklareli Vize'de kaymakamken Sebahattin Yılmaz isimli hükümlüyle koğuşunda görüşmek istediği, cezaevi yönetimi izin vermeyince olay çıkardığı ortaya çıktı. Ayrıca olay sonrası Sonel hakkında dava açıldığı, kendisinin buradan ceza aldığı ama kariyerine etki etmediği anlaşıldı. 

Kaynak: Tolga Şardan / T24

Gazeteci Tolga Şardan, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında çok konuşulacak bir haberi gündeme getirdi.

T24’te yer alan habere göre; Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, 2003'te Kırklareli Vize'de kaymakamken Sebahattin Yılmaz isimli hükümlüyle koğuşunda görüşmek istediği, cezaevi yönetimi izin vermeyince olay çıkardığı ortaya çıktı.

Sonel, cezaevi nizamiyesindeki jandarmalara 'aç kapıyı, inersem kafanı kopartırım' dedi; görüşme odası yerine koğuşlara girmek istedi ve 'Benim yetkim var, ben buranın kaymakamıyım. Buranın Başbakanıyım, ben görüşürüm' dedi; cezaevi katibine 'Sen yanımda ne arıyorsun? Defol dışarı çık' dedi; elindeki kalemi infaz koruma memuruna attı; cezaevi personeline 'şimdiye kadar kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma fonunca cezaevine hibe ettiğim tüm malzemeleri, şofbenleri söküp, file ve televizyonları da söküp akşama kadar kaymakamlığa geri getirin' dedi.

Yaşanan olaylar nedeniyle Sonel hakkında memura hakaret, tehdit ve görevi yaptırmama suçlarından dava açıldı.

Sonel ise yaşananlar karşısında ilçede görev yapan bir hakimi mahkemede tanık gösterdi. Tanık hakimin evinin tadilatının ise kaymakamlıkça yaptırıldığı ortaya çıktı.

Sonel bu davadan ceza aldı ancak aldığı daha sonra kaldırıldı ve kariyerine olumsuz bir etkisi olmadı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
