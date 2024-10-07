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Buram Buram Sonbahar Kokan 12 Şarkı ile Ekim'i İçimize Çekiyoruz!

etiket Buram Buram Sonbahar Kokan 12 Şarkı ile Ekim'i İçimize Çekiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:43

Ekim, sonbaharın büyüleyici renkleri ve huzur veren havasıyla birlikte geldi. Bu dönemde ruhumuzu dinlendiren, melankolik ve sıcak melodilere ihtiyacımız var. İşte, buram buram sonbahar kokan 12 şarkıyla bu güzel mevsimi karşılamak için hazırız.

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