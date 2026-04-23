Burak Özçivit Başrolde: Kuruluş Osman Dizisi Sezonları, Oyuncu Kadrosu ve 2026 İzleme Rehberi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 14:54

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş felsefesini ve Osman Bey'in azmini konu alan Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bir fenomen haline geldi. İşte küresel izleyicinin gözünden bu destansı yapımın detayları.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul Bağlantısı: Devam Dizisi mi?

Yurt dışındaki pek çok izleyici için en büyük soru işareti, bu dizinin Diriliş Ertuğrul ile olan organik bağıdır. Kuruluş Osman, bir 'spin-off'tan ziyade, hikayenin kronolojik devamıdır. Ertuğrul Gazi’nin mirasını devralan Osman Bey’in, aşiretten devlete geçiş süreci anlatılır. Eğer Diriliş Ertuğrul'u izlemediyseniz bile hikayeye adapte olabilirsiniz, ancak karakter derinliğini anlamak için geçmişe hakim olmak büyük bir avantaj sağlar.

Sezon Özetleri: Osman Bey’in Yolculuğu Kaç Bölüm Sürdü?

Dizi, her sezonda farklı bir ana düşman ve farklı bir büyüme stratejisi üzerine kuruludur:

  • 1. Sezon: Osman Bey’in beylik içindeki rakipleriyle mücadelesi ve Kulucahisar Kalesi'nin fethi.

  • 2. Sezon: Papa’nın ajanları ve Moğol baskısına karşı direniş.

  • 3. Sezon: İnegöl ve çevre kalelerin fethiyle devletleşme adımları.

  • 4. ve 5. Sezon: Bizans İmparatorluğu ile doğrudan çatışmalar ve büyük Türk birliği idealinin hayata geçişi.

Kuruluş Osman Oyuncu Kadrosu ve Karakter Analizleri: Kim Kimdir?

Dizinin başarısındaki en büyük pay kuşkusuz oyuncu seçimidir. Yurt dışında özellikle Burak Özçivit’in performansı yakından takip edilmektedir.

  • Osman Bey (Burak Özçivit): Stratejik zekası ve savaşçı ruhuyla dizinin kalbi.

  • Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Bey’in sadık eşi ve manevi desteği.

  • Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Devletin bekası için kritik bir figür ve Osman Bey’in çocuklarının annesi.

  • Bamsı Beyrek (Nurettin Sönmez): Diriliş döneminden kalan, sadakat timsali ikonik karakter.

Yurt Dışından Kuruluş Osman Nasıl İzlenir? (Resmi Platformlar)

Küresel izleyiciler için en büyük sorun 'kaliteli çeviri ve yasal erişim' noktasıdır.

  • YouTube (Resmi Kanallar): Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film, pek çok dilde (Urduca, Arapça, İngilizce alt yazı) özel kanallar üzerinden bölümleri paylaşmaktadır.

  • Yerel Kanallar: Pakistan (PTV), Endonezya ve pek çok Balkan ülkesi diziyi kendi ulusal kanallarında yayınlamaktadır.

  • Dijital Platformlar: Bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte, bazı ülkelerde Netflix veya yerel dijital içerik sağlayıcıları üzerinden erişim mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kuruluş Osman tarihi gerçeklere ne kadar sadık?

Dizi, ana tarihi olaylara (fetihler, isimler, dönem ruhu) sadık kalmakla birlikte, bir kurgu yapımdır. Karakterler arası duygusal ilişkiler ve bazı yan karakterler hikayeyi zenginleştirmek için dramatik kurguyla eklenmiştir.

2. Burak Özçivit diziden ayrılacak mı?

Hayır, Burak Özçivit dizinin ana karakteridir ve sözleşmesi projenin genel planlamasına uygun olarak devam etmektedir.

3. Kuruluş Osman kaç sezon sürecek?

Yapım ekibinden resmi bir bitiş tarihi gelmese de, dizinin Osman Bey'in tüm hayatını ve devletin tam bağımsızlığını kazanma sürecini kapsaması bekleniyor; bu da en az 6-7 sezonluk bir planlamaya işaret ediyor.

4. Dizi İngilizce dublajla mevcut mu?

Genellikle İngilizce dublaj yerine İngilizce alt yazı seçeneği tercih edilmektedir. Ancak bazı uluslararası dağıtımcılar kendi dillerinde dublajlı versiyonlarını yayınlamaktadır.

5. Çekimler nerede yapılıyor?

Dizi, İstanbul Riva’da devasa bir plato üzerinde çekilmektedir. Bu plato, o dönemin kalelerini, obalarını ve şehirlerini aslına uygun olarak yansıtan Avrupa'nın en büyük setlerinden biridir.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
