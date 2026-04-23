Burak Özçivit Başrolde: Kuruluş Osman Dizisi Sezonları, Oyuncu Kadrosu ve 2026 İzleme Rehberi

1. Kuruluş Osman tarihi gerçeklere ne kadar sadık?

Dizi, ana tarihi olaylara (fetihler, isimler, dönem ruhu) sadık kalmakla birlikte, bir kurgu yapımdır. Karakterler arası duygusal ilişkiler ve bazı yan karakterler hikayeyi zenginleştirmek için dramatik kurguyla eklenmiştir.

2. Burak Özçivit diziden ayrılacak mı?

Hayır, Burak Özçivit dizinin ana karakteridir ve sözleşmesi projenin genel planlamasına uygun olarak devam etmektedir.

3. Kuruluş Osman kaç sezon sürecek?

Yapım ekibinden resmi bir bitiş tarihi gelmese de, dizinin Osman Bey'in tüm hayatını ve devletin tam bağımsızlığını kazanma sürecini kapsaması bekleniyor; bu da en az 6-7 sezonluk bir planlamaya işaret ediyor.

4. Dizi İngilizce dublajla mevcut mu?

Genellikle İngilizce dublaj yerine İngilizce alt yazı seçeneği tercih edilmektedir. Ancak bazı uluslararası dağıtımcılar kendi dillerinde dublajlı versiyonlarını yayınlamaktadır.

5. Çekimler nerede yapılıyor?

Dizi, İstanbul Riva’da devasa bir plato üzerinde çekilmektedir. Bu plato, o dönemin kalelerini, obalarını ve şehirlerini aslına uygun olarak yansıtan Avrupa'nın en büyük setlerinden biridir.