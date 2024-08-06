Bunlar da Bizden! Harika Senaryolarıyla Son Zamanların Birbirinden İyi Türk Filmleri

IMDb: 7

Yaklaşık 60 yıl önce dünyayı kasıp kavuran bir merak vardı: Uzay. Böyle bir dönemde bir grup lise öğrencisi ve arkadaşları benzer bir meraka kapılır ve Bandırma'da bir kulüp kurarlar. Bu grubun hayali uzaya roket göndermektir.

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Deniz Can Aktaş, Alina Boz, Erkan Kolçak Köstendil