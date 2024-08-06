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Bunlar da Bizden! Harika Senaryolarıyla Son Zamanların Birbirinden İyi Türk Filmleri

Bunlar da Bizden! Harika Senaryolarıyla Son Zamanların Birbirinden İyi Türk Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 10:31

Merhabalar. 2020'den bu yana pek çok başarılı Türk filmi vizyona girdi. Bu içerikte son zamanların en harika yerli yapımlarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Kuru Otlar Üstüne (2023)

1. Kuru Otlar Üstüne (2023)

IMDb: 7.8

Genç bir öğretmen, uzak bir köyde dört yıllık zorunlu hizmetten sonra İstanbul'a tayin olmayı umuyordur. Ancak iki öğrenci tarafından uygunsuz temasla suçlanır. Umutsuzluğa kapılan bir meslektaşı ona hayata dair yeni bakış açıları sunar.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici

2. Kurak Günler (2022)

2. Kurak Günler (2022)

IMDb: 7.5

Küçük bir kasaba olan Yanıklar'a yeni atanan genç savcı Emre, ilk ceza soruşturması sırasında kendini siyasi bir çatışmanın içinde bulur.

Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

3. Eflatun (2022)

3. Eflatun (2022)

IMDb: 7.7

Çocukluğundan beri kör olan Eflatun, babasının çeşitli gölge ve ses oyunları sayesinde hayatını geri almayı başarmıştır. Eflatun, babasının saat tamirciliği mesleğini devralır.

Yönetmen: Cüneyt Karakuş

Oyuncular: İrem Helvacıoglu, Kerem Bürsin, Melisa Akman

4. Hayat (2023)

4. Hayat (2023)

IMDb: 7.3

İstanbul sokaklarında kaybolan bir nişanlı, gerçeği bulmak için yola çıkan bir adam. Kaçış mı yoksa aşk mı? İkilinin kaderi İstanbul'da yazılmıştır.

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran

5. Cici (2022)

5. Cici (2022)

IMDb: 7.1

Bir aile trajik bir kayıptan sonra şehre göç eder. 30 yıl sonra memleketlerinde yeniden bir araya geldiklerinde, gömülü duygular ve acı dolu sırlar yeniden yüzeye çıkar.

Yönetmen: Berkun Oya

Oyuncular: Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit

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6. Cadı (2024)

6. Cadı (2024)

IMDb: 7.5

Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye, yaşadığı köşkü çevreleyen cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gergin olaylar yaşanır.

Yönetmen: Erman Bostan

Oyuncular: Furkan Andıç, Buse Meral, Çagdaş Onur Öztürk

7. Kadınlara Mahsus (2023)

7. Kadınlara Mahsus (2023)

IMDb: 8.3

Film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 'Kadınlar İçin' kampında bir araya gelen sekiz kadının hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Melisa Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan

8. Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)

8. Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)

IMDb: 7

Film, tüm engelleri, hatta zamanı, mesafeyi ve dağılmayı aşan unutulmaz bir aşk hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmenler: İpek Sorak, Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan

9. Okul Tıraşı (2021)

9. Okul Tıraşı (2021)

IMDb: 7.3

Yatılı okulda gergin bir gün boyunca geçen bu ahlaki drama, katı bir bürokrasi karşısında hasta arkadaşını kurtarmak için çaresizce mücadele eden bir çocuğun hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek

10. Bandırma Füze Kulübü (2022)

10. Bandırma Füze Kulübü (2022)

IMDb: 7

Yaklaşık 60 yıl önce dünyayı kasıp kavuran bir merak vardı: Uzay. Böyle bir dönemde bir grup lise öğrencisi ve arkadaşları benzer bir meraka kapılır ve Bandırma'da bir kulüp kurarlar. Bu grubun hayali uzaya roket göndermektir.

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Deniz Can Aktaş, Alina Boz, Erkan Kolçak Köstendil

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