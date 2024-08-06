Bunlar da Bizden! Harika Senaryolarıyla Son Zamanların Birbirinden İyi Türk Filmleri
Bunlar da Bizden! Harika Senaryolarıyla Son Zamanların Birbirinden İyi Türk Filmleri
Merhabalar. 2020'den bu yana pek çok başarılı Türk filmi vizyona girdi. Bu içerikte son zamanların en harika yerli yapımlarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Kuru Otlar Üstüne (2023)
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2. Kurak Günler (2022)
3. Eflatun (2022)
4. Hayat (2023)
5. Cici (2022)
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6. Cadı (2024)
7. Kadınlara Mahsus (2023)
8. Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)
9. Okul Tıraşı (2021)
10. Bandırma Füze Kulübü (2022)
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