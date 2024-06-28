Bundan Sadece 10 Yıl Önce Aşırı Popüler Olan 15 Madde
Bundan Sadece 10 Yıl Önce Aşırı Popüler Olan 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji gelişirken hayatımız hergün değişmeye devam ediyor. Trendler ortaya çıkıyor ve tamamiyle kayboluyor. Bugünkü içeriğimizde bundan sadece 10 yıl önce aşırı trend olan 15 maddeye bakacağız. Aklınıza gelen benzer maddeleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Angry Birds'ü hatırlayanlar?"
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2. "Skype aramaları..."
3. "Gençliğimizin TikTok'u olan Vine."
4. "Katty Perry! Zamanında Taylor Swift ile aynı seviyede üne sahipti."
5. "Eskinin Facebook'u Myspace."
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6. "Her şeyin üzerine bir bıyık koyma trendi."
7. "Harlem Shake ve Gangnam Style."
8. "Omegle!"
9. "Eskiden kızların en çok takıldığı yer olan Tumblr."
10. "Telefonların ekranlarındaki gerçek tuşlar."
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11. "The Walking Dead serisi."
12. "Bir zamanların efsanesi Game of Thrones."
13. "Candy Crush ve benzeri oyunlar."
14. "Kablolu kulaklıklar ve telefonlarda kablolu kulaklık girişi."
15. "The Ice Bucket Challange..."
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