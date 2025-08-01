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Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile Oğulları Ali'yle Yaptığı Paylaşımda Uzun Saçları Dikkat Çekti!

Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile Oğulları Ali'yle Yaptığı Paylaşımda Uzun Saçları Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 18:02

Bir dönemin örnek çifti olarak gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın yolları, 2023 yazında resmen ayrıldı. Sosyal medyada sergiledikleri uyumları ve aile yaşantılarıyla hayranlık uyandıran çift, Temmuz 2023’te Bodrum’da sessiz sedasız boşandı. 

Çok geçmeden ikili kendi yollarına devam etmiş ve aşk hayatlarıyla manşetlere yerleşmeyi sürdürmüştü. Oğlu Ali ve kızı Melisa ile paylaşımlarına devam eden Şakrak son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir dönem birliktelikleriyle görenleri kendilerine ve ailelerine hayran bırakan çiftlerden biriydi.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir dönem birliktelikleriyle görenleri kendilerine ve ailelerine hayran bırakan çiftlerden biriydi.

2008’de iş insanı Engin Akgün ile evlenen Düvenci bu evlilikten kızı Melisa'yı kucağına almıştı. 

2015 yılında Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikle dikkat çeken Ceyda Düvenci'nin bu evlilikten oğlu Okan Ali dünyaya gelmişti. Ancak çift, 10 Temmuz 2023’te boşanma kararı almış ve sevenlerini şaşırtmıştı.

Ceyda Düvenci’nin ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile yakından ilgilenen Bülent Şakrak, bu süreçte tam anlamıyla 'örnek baba' olarak takdir toplamıştı. Çiftin 2017 yılında oğulları Ali doğduğunda ise aile mutluluğu ikiye katlanmıştı!

Boşanmanın ardından adı önce Esra Akpınar’la anılan Bülent Şakrak ilişkileriyle gündeme gelmeye devam etmişti.

Boşanmanın ardından adı önce Esra Akpınar’la anılan Bülent Şakrak ilişkileriyle gündeme gelmeye devam etmişti.

Ardından 22 yaş küçük Burcu Kirman ile yaşadığı aşk gündeme gele Şakrak'ın bu birlikteliği de kısa sürmüştü.

Son olarak kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Arabacıoğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik bir akşam yemeği karesiyle aşklarını ilan eden çift, ilişkilerini şimdilerde gizlemiyor.

2015–2023 yılları arasında sürdürdüğü Bülent Şakrak evliliğini dostça noktalayan Ceyda Düvenci, temkinli adımlarla yeni bir sayfa açmıştı. Boşanmanın ardından radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, ilişkisini sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne sermişti.

Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra çocuklarıyla paylaşımlarına devam eden Bülent Şakrak, oğlu Ali ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra çocuklarıyla paylaşımlarına devam eden Bülent Şakrak, oğlu Ali ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Şakrak'ın 'Şakrak’lar olağan genel kurulu..Maddeler özenle gözden geçirildi ,kararlar oy birliği ile kabul edildi..Herkes işine bakabilir. Olaylara karışmıyoruz, kimseye sataşmıyoruz” ✌️😎 notuyla paylaştığı pozda Ali'yi görenler ilk bakışta tanıyamadı!

Yakışıklı Ali'nin uzun saçları dikkat çekti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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