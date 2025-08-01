Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile Oğulları Ali'yle Yaptığı Paylaşımda Uzun Saçları Dikkat Çekti!
Bir dönemin örnek çifti olarak gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın yolları, 2023 yazında resmen ayrıldı. Sosyal medyada sergiledikleri uyumları ve aile yaşantılarıyla hayranlık uyandıran çift, Temmuz 2023’te Bodrum’da sessiz sedasız boşandı.
Çok geçmeden ikili kendi yollarına devam etmiş ve aşk hayatlarıyla manşetlere yerleşmeyi sürdürmüştü. Oğlu Ali ve kızı Melisa ile paylaşımlarına devam eden Şakrak son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir dönem birliktelikleriyle görenleri kendilerine ve ailelerine hayran bırakan çiftlerden biriydi.
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Boşanmanın ardından adı önce Esra Akpınar’la anılan Bülent Şakrak ilişkileriyle gündeme gelmeye devam etmişti.
Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra çocuklarıyla paylaşımlarına devam eden Bülent Şakrak, oğlu Ali ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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