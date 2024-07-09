Bülbül Gibi Şakıdı: MasterChef'teki Seslendirmen Yarışmacı, Danilo Şef'e Dublaj Yaptı
Bülbül Gibi Şakıdı: MasterChef'teki Seslendirmen Yarışmacı, Danilo Şef'e Dublaj Yaptı
MasterChef Türkiye ilk turda yer alan seslendirmen Aytaç Onan, karizmatik ses tonuyla Danilo Şef'e dublaj yaptı. Ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu.
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Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ilk turuna seslendirme yarışmacı Aytaç Onan damgasını vurdu.
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Uzun yıllar oyunculuk ve seslendirmenlik yapan Onan, MasterChef'te mutfak becerilerini göstererek turu başarıyla geçerken, jüri üyeleri karizmatik sesinden faydalandı.
İtalyan asıllı Danilo Şef'e dublaj yapan Aytaç Onan, Danilo Şef'in adeta bülbül gibi şakımasını sağlarken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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