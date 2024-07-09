Görüş Bildir
Haberler
TV
Bülbül Gibi Şakıdı: MasterChef'teki Seslendirmen Yarışmacı, Danilo Şef'e Dublaj Yaptı

Bülbül Gibi Şakıdı: MasterChef'teki Seslendirmen Yarışmacı, Danilo Şef'e Dublaj Yaptı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 13:10

MasterChef Türkiye ilk turda yer alan seslendirmen Aytaç Onan, karizmatik ses tonuyla Danilo Şef'e dublaj yaptı. Ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ilk turuna seslendirme yarışmacı Aytaç Onan damgasını vurdu.

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ilk turuna seslendirme yarışmacı Aytaç Onan damgasını vurdu.

Uzun yıllar oyunculuk ve seslendirmenlik yapan Onan, MasterChef'te mutfak becerilerini göstererek turu başarıyla geçerken, jüri üyeleri karizmatik sesinden faydalandı.

Uzun yıllar oyunculuk ve seslendirmenlik yapan Onan, MasterChef'te mutfak becerilerini göstererek turu başarıyla geçerken, jüri üyeleri karizmatik sesinden faydalandı.

İtalyan asıllı Danilo Şef'e dublaj yapan Aytaç Onan, Danilo Şef'in adeta bülbül gibi şakımasını sağlarken, o anlar kısa sürede viral oldu.

İtalyan asıllı Danilo Şef'e dublaj yapan Aytaç Onan, Danilo Şef'in adeta bülbül gibi şakımasını sağlarken, o anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın