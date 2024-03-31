Bugüne Kadar Yaptıkları En Şapşal Hareketleri Anlatarak Hepimizi Gülme Krizine Sokan 15 Kişi
Bugüne Kadar Yaptıkları En Şapşal Hareketleri Anlatarak Hepimizi Gülme Krizine Sokan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazenleri yorgunluktan veya uykusuzluktan hepimiz saçma hareketlerde bulunabiliyoruz ama bugün hikayelerini duyacağım 15 kişi yaptıklarıyla gerçekten sınırları aşmış. İşte, en saçma 15 hareketleriyle bizi gülme krizine sokan 15 kişi.
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1. "Bir keresinde keşke havada yüzebilsem demiştim ve arkadaşım 'uçmak demek istiyorsun yani?' demişti."
2. "Yetişkin bezleri varsa neden bebek arabaları yok demiştim ve her şeyden pişman olmuş gibi bakan sevgilim, 'tekerlekli sandalyelerden bahsediyorsun galiba?' demişti..."
3. "Çok sulanmasını istemiyorum lütfen çok buz koymayın demiştim ama gerçekten bir bardak buzlu su alıyordum."
4. "Sesli söylemediğim için sayılır mı bilmiyorum ama üniversitede alışveriş yaparken elime sığmayacak kadar fazla şey alsam ne yaparım diye düşünüyordum ve sonra aklıma alışveriş arabaları geldi..."
5. "Proje bazlı çalışıyorduk ve menajerim şu anki iş yükümün nasıl olduğunu sorduğunda yüzde 75 A projesine, yüzde 25 B projesine ve yüzde 25 C projesine odaklandığımı söyledim."
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6. "200'ün yarısı kaçtır diye sormuştum..."
7. "İkizlerle tanıştığımda ilk söylediğim şey, 'birbirinizi nasıl ayırt ediyorsunuz' olmuştu."
8. "Birisi karıma saatin kaç olduğunu sorduğunda 'şu an mı?' diye sormuştu."
9. "A:Nasılsın? B: İyiyim, sen? A: İyiyim, sen?"
10. "28 yıl önce kocam beni futbol maçına götürdü ve maçın yarılardan oluştuğunu söyledi. Ben de 'Kaç tane yarı var?' diye sordum."
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11. "Restoranda çalışırken ılık diyet gazoz isteyen bir kadın geldi ama dolabın dışında gazozumuz olmadığı için mümkün olmadığını söyledim."
12. "Amerika'daki okuluma Kanada'dan bir kız geldi ve ilk sorduğum şey Kanada'da nasıl hakaret edildiğiydi."
13. "Hasta olduğumu bildirmek için HR'ı aradım ve telefonu kapatırken yanlışlıkla 'seni seviyorum,' dedim..."
14. "Çocukken benimle aynı doğum gününe sahip bir arkadaşım olduğu için huysuzlanmış ve bir hafta boyunca onunla konuşmamıştım..."
15. "Arkadaşımın soyismini unutmuştum ama aynı soyismine sahibiz..."
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