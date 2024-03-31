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Bugüne Kadar Yaptıkları En Şapşal Hareketleri Anlatarak Hepimizi Gülme Krizine Sokan 15 Kişi

Bugüne Kadar Yaptıkları En Şapşal Hareketleri Anlatarak Hepimizi Gülme Krizine Sokan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 10:01

Bazenleri yorgunluktan veya uykusuzluktan hepimiz saçma hareketlerde bulunabiliyoruz ama bugün hikayelerini duyacağım 15 kişi yaptıklarıyla gerçekten sınırları aşmış. İşte, en saçma 15 hareketleriyle bizi gülme krizine sokan 15 kişi.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir keresinde keşke havada yüzebilsem demiştim ve arkadaşım 'uçmak demek istiyorsun yani?' demişti."

1. "Bir keresinde keşke havada yüzebilsem demiştim ve arkadaşım 'uçmak demek istiyorsun yani?' demişti."

2. "Yetişkin bezleri varsa neden bebek arabaları yok demiştim ve her şeyden pişman olmuş gibi bakan sevgilim, 'tekerlekli sandalyelerden bahsediyorsun galiba?' demişti..."

2. "Yetişkin bezleri varsa neden bebek arabaları yok demiştim ve her şeyden pişman olmuş gibi bakan sevgilim, 'tekerlekli sandalyelerden bahsediyorsun galiba?' demişti..."

3. "Çok sulanmasını istemiyorum lütfen çok buz koymayın demiştim ama gerçekten bir bardak buzlu su alıyordum."

3. "Çok sulanmasını istemiyorum lütfen çok buz koymayın demiştim ama gerçekten bir bardak buzlu su alıyordum."

4. "Sesli söylemediğim için sayılır mı bilmiyorum ama üniversitede alışveriş yaparken elime sığmayacak kadar fazla şey alsam ne yaparım diye düşünüyordum ve sonra aklıma alışveriş arabaları geldi..."

5. "Proje bazlı çalışıyorduk ve menajerim şu anki iş yükümün nasıl olduğunu sorduğunda yüzde 75 A projesine, yüzde 25 B projesine ve yüzde 25 C projesine odaklandığımı söyledim."

'Sonra menajerim bana acırmış gibi bakarak söylediğim yüzdeleri toplamamı istedi...'

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6. "200'ün yarısı kaçtır diye sormuştum..."

6. "200'ün yarısı kaçtır diye sormuştum..."

'Hala rüyalarıma giriyor.'

7. "İkizlerle tanıştığımda ilk söylediğim şey, 'birbirinizi nasıl ayırt ediyorsunuz' olmuştu."

7. "İkizlerle tanıştığımda ilk söylediğim şey, 'birbirinizi nasıl ayırt ediyorsunuz' olmuştu."

8. "Birisi karıma saatin kaç olduğunu sorduğunda 'şu an mı?' diye sormuştu."

8. "Birisi karıma saatin kaç olduğunu sorduğunda 'şu an mı?' diye sormuştu."

9. "A:Nasılsın? B: İyiyim, sen? A: İyiyim, sen?"

9. "A:Nasılsın? B: İyiyim, sen? A: İyiyim, sen?"

10. "28 yıl önce kocam beni futbol maçına götürdü ve maçın yarılardan oluştuğunu söyledi. Ben de 'Kaç tane yarı var?' diye sordum."

10. "28 yıl önce kocam beni futbol maçına götürdü ve maçın yarılardan oluştuğunu söyledi. Ben de 'Kaç tane yarı var?' diye sordum."

'Hala bunu unutmamam için çabalıyor...'

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11. "Restoranda çalışırken ılık diyet gazoz isteyen bir kadın geldi ama dolabın dışında gazozumuz olmadığı için mümkün olmadığını söyledim."

11. "Restoranda çalışırken ılık diyet gazoz isteyen bir kadın geldi ama dolabın dışında gazozumuz olmadığı için mümkün olmadığını söyledim."

'Gazozu hemen mikrodalga fırında ısıtabileceğimi söyledi ve ben de, o zaman gazoz ısınır dedim...'

12. "Amerika'daki okuluma Kanada'dan bir kız geldi ve ilk sorduğum şey Kanada'da nasıl hakaret edildiğiydi."

12. "Amerika'daki okuluma Kanada'dan bir kız geldi ve ilk sorduğum şey Kanada'da nasıl hakaret edildiğiydi."

'İngilizce de olduğu gibi dedi ama nedense ona inanmadım ve sonra bütün gün konuşmadım. Eminim hala bu hikayeyi insanlara anlatıyordur.'

13. "Hasta olduğumu bildirmek için HR'ı aradım ve telefonu kapatırken yanlışlıkla 'seni seviyorum,' dedim..."

13. "Hasta olduğumu bildirmek için HR'ı aradım ve telefonu kapatırken yanlışlıkla 'seni seviyorum,' dedim..."

14. "Çocukken benimle aynı doğum gününe sahip bir arkadaşım olduğu için huysuzlanmış ve bir hafta boyunca onunla konuşmamıştım..."

14. "Çocukken benimle aynı doğum gününe sahip bir arkadaşım olduğu için huysuzlanmış ve bir hafta boyunca onunla konuşmamıştım..."

15. "Arkadaşımın soyismini unutmuştum ama aynı soyismine sahibiz..."

15. "Arkadaşımın soyismini unutmuştum ama aynı soyismine sahibiz..."

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