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Bugüne Kadar Hala Çözülememiş ve Büyük İhtimalle Asla Çözülemeyecek Tarihin En Büyük 15 Gizemi

Bugüne Kadar Hala Çözülememiş ve Büyük İhtimalle Asla Çözülemeyecek Tarihin En Büyük 15 Gizemi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:01

Evrende birçok çözülememiş sır olsa da, bunlardan bazıları var ki gerçekten bir sır küpü. Bugün, tarihin hala çözülememiş en büyük 15 gizemine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler gelirse bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Üstüne yapılan o kadar çalışmaya rağmen insan zihni nasıl çalışıyor ve nasıl kontrol edilebilir hala hiçbir fikrimiz yok."

1. "Üstüne yapılan o kadar çalışmaya rağmen insan zihni nasıl çalışıyor ve nasıl kontrol edilebilir hala hiçbir fikrimiz yok."

2. "İnsan tarihi en büyük gizem diye düşünüyorum."

2. "İnsan tarihi en büyük gizem diye düşünüyorum."

'1100'lü yılların gerisine gittikçe her şey daha anlaşılmaz hale geliyor ve büyük ihtimalle asla neler oldu öğrenemeyeceğiz.'

3. "Tunç Çağı'nın sonunu ne getirdi hala bilmiyoruz."

3. "Tunç Çağı'nın sonunu ne getirdi hala bilmiyoruz."

'Aniden yıkılan birkaç krallığın yıkımlarına sebep olan gerçek sebep neydi?'

4. "Evren nasıl oluştu ve her şeyin başlangıcı nereden geliyor?"

4. "Evren nasıl oluştu ve her şeyin başlangıcı nereden geliyor?"

5. "Evrende yalnız mıyız? Yoksa bizim dışımızda canlılar var mı?"

5. "Evrende yalnız mıyız? Yoksa bizim dışımızda canlılar var mı?"

'Böylesine büyük bir evrende yalnız olmamız çok mümkün değil. Peki yalnız değilsek, bütün bu uzaylılar nerede?'

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6. "Kleopatra ve Büyük İskender'in mezarları nerede?"

6. "Kleopatra ve Büyük İskender'in mezarları nerede?"

7. "Sadece ağaca yazılı bir not bırakıp tamamiyle kaybolan Roanoke Kabilesi nereye gitti?"

7. "Sadece ağaca yazılı bir not bırakıp tamamiyle kaybolan Roanoke Kabilesi nereye gitti?"

'Ayrıca eşyalarının çoğu hala olduğu gibi duruyordu. Sanki bütün kabile buhar olup uçtu.'

8. "Hala tam olarak atomların neyden yapıldığını bilmiyoruz."

8. "Hala tam olarak atomların neyden yapıldığını bilmiyoruz."

'Protonlar, nötronlar ve elektronlar olsa da, yapılan araştırmalar daha küçük parçacıkların varlığına işaret ediyor.'

9. "The Irishman filminde Al Pacino'nun canlandırdığı Jimmy Hoffa nereye kayboldu?"

9. "The Irishman filminde Al Pacino'nun canlandırdığı Jimmy Hoffa nereye kayboldu?"

10. "D.B. Cooper'ın bir uçağı kaçırdıktan sonra paraşütle atladığını hepimiz duymuşuzdur."

10. "D.B. Cooper'ın bir uçağı kaçırdıktan sonra paraşütle atladığını hepimiz duymuşuzdur."

'Peki, neredeyse 50 yıl geçmesine rağmen nasıl oldu da bu adamı hala bulamadılar?'

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11. "İnsanlar öldükten sonra ne oluyor?"

11. "İnsanlar öldükten sonra ne oluyor?"

'Cennet ve cehennem gerçekten var mı? Yoksa her şey bir hiçlikten mi ibaret?'

12. "Malezya Havayolları, 370 sefer sayılı uçağa ne oldu?"

12. "Malezya Havayolları, 370 sefer sayılı uçağa ne oldu?"

'Malezya Hava Yolları 370 sefer sayılı uçuş, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan hareket ettikten sonra 227 yolcu ve 12 mürettebat üyesiyle kayboldu ve bugüne kadar hala bulunamadı. Uçak gerçekten düştüyse, nasıl hala kimse bulamadı?'

13. "Anestezinin nasıl çalıştığını bilmememize rağmen her gün ameliyatlarda kullanılmaya devam ediyor."

13. "Anestezinin nasıl çalıştığını bilmememize rağmen her gün ameliyatlarda kullanılmaya devam ediyor."

'Anesteziyle sinirlerden beyindeki merkeze giden duyusal sinyaller geçici olarak bloke edilse de, bunun nasıl olduğunu ve nasıl tam olarak kopyalanabileceğini bilmiyoruz.'

14. "Basit organik bileşiklerin birleşimiyle cansız maddeler nasıl oluyor da bizim gibi canlı ve nefes alan varlıkları oluşturabiliyor?"

14. "Basit organik bileşiklerin birleşimiyle cansız maddeler nasıl oluyor da bizim gibi canlı ve nefes alan varlıkları oluşturabiliyor?"

15. "Hayatın anlamı ne ve bu dünyaya neden geldik?"

15. "Hayatın anlamı ne ve bu dünyaya neden geldik?"

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