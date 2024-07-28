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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Tıraş Makinesinden Manuka Çantaya 28 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Tıraş Makinesinden Manuka Çantaya 28 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 17:13

28 Temmuz 2024 tarihinde sizlerle paylaşacağımız indirim fırsatlarına göz atın. Bu özel günde, nevresim takımlarından çeyiz setlerine kadar birçok ürün sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve evinizi yenilemek için kaçırılmayacak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Bu fırsatları değerlendirmek için acele edin, stoklar sınırlı!  

Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Manuka Kanvas Everyday Bag Off White

1. Manuka Kanvas Everyday Bag Off White

1.534,85 TL yerine %30 indirimle 1074,39 TL'ye düşüyor.

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2. Jimmy Key Lacivert Yüksek Bel Cepli Jean Pantolon

2. Jimmy Key Lacivert Yüksek Bel Cepli Jean Pantolon

1.299,95 TL yerine şimdi %38 indirimle 799,95 TL.

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3. Doreline Hanebox 3 Adet Antrasit Çok Amaçlı Kapaklı Organizer 18 Litre

3. Doreline Hanebox 3 Adet Antrasit Çok Amaçlı Kapaklı Organizer 18 Litre

911,88 TL yerine %23 indirimle 699,90 TL.

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4. All Avcill Kabin Aydınlatma Hareket Sensörlü USB Şarjlı LED Işık Lamba

4. All Avcill Kabin Aydınlatma Hareket Sensörlü USB Şarjlı LED Işık Lamba

250,00 TL yerine %55 indirimle 111,90 TL. 

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5. GamePower Medusa Siyah 7.1 Rainbow Oyuncu Kulaklık

5. GamePower Medusa Siyah 7.1 Rainbow Oyuncu Kulaklık

1.199,00 TL'den 859,00 TL'ye düştü.

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6. Oioi Blw Beslenme 5'li Set Pinky Pink

6. Oioi Blw Beslenme 5'li Set Pinky Pink

2999,00 TL yerine %42 indirimle 1.749 TL'ye düşüyor.

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7. Yataş Bedding Coverme Box Tek Kişilik Battaniye Nevresim Takımı - Kiremit

7. Yataş Bedding Coverme Box Tek Kişilik Battaniye Nevresim Takımı - Kiremit

1.199,90 TL yerine %40 indirimle 1199,90 TL. 

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8. Zem Long Line Gri Silver Puf

8. Zem Long Line Gri Silver Puf

969,90 TL yerine şimdi %26 indirimle 719,00 TL.

Buradan ulaşın

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9. Karaca Gurme Süper 2.0 Elektrikli Evlilik Paketi Pearl White

9. Karaca Gurme Süper 2.0 Elektrikli Evlilik Paketi Pearl White

12.999,00 TL yerine şimdi %31 indirimle 9.024,99 TL.

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10. Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi

10. Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi

1.379,08 TL yerine şimdi %42  indirimle 799,94 TL.

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11. Philips S5887/10 Islak-Kuru Tıraş Makinesi

11. Philips S5887/10 Islak-Kuru Tıraş Makinesi

4.299,00 TL yerine  %44 indirimle 2.399,00 TL.

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12. Tamer Tanca Kadın Deri Topuklu Sandalet - Siyah

12. Tamer Tanca Kadın Deri Topuklu Sandalet - Siyah

2.570,00 TL yerine %44 indirimle 1.428,00 TL.

Burada

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