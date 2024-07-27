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Bugün İndirimde Neler Var? Nevresim Takımından Blender Setine 27 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nevresim Takımından Blender Setine 27 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 12:00

27 Temmuz 2024 tarihinde sizlerle paylaşacağımız indirim fırsatlarına göz atın. Bu özel günde, nevresim takımlarından blender setlerine kadar birçok ürün sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve evinizi yenilemek için kaçırılmayacak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. İndirimli ürünler arasında yer alan nevresim takımları, yatak odanızın havasını değiştirecek. Ayrıca, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak blender setleri de indirimde. 

Bu fırsatları değerlendirmek için acele edin, stoklar sınırlı!  

Bu içerik 26.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Lacoste Sport L003 Neo Kadın Pembe Sneaker 746SFA0003 Uh1

1. Lacoste Sport L003 Neo Kadın Pembe Sneaker 746SFA0003 Uh1

5.299,00 TL yerine %25 indirimle 3.974,00 TL'ye düşüyor.

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2. Karaca Cliff Dripper/Filtre Kahve Demleme Ekipmanı 600 ml

2. Karaca Cliff Dripper/Filtre Kahve Demleme Ekipmanı 600 ml

849,98 TL yerine şimdi indirimle 459,98 TL.

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3. Pierre Cardin Erkek Lacivert Slim Fit Uzun Kollu Basic Gömlek

3. Pierre Cardin Erkek Lacivert Slim Fit Uzun Kollu Basic Gömlek

999,00 TL yerine %60 indirimle 399,00 TL.

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4. Sarah Anderson Malia Çift Kişilik Nevresim Takımı

4. Sarah Anderson Malia Çift Kişilik Nevresim Takımı

1.558,99 TL yerine indirimle 1.499,00 TL. Üstelik Karaca Home satıcılı seçili ürünlerde 2 al 1 öde fırsatını da değerlendirebilirsiniz.

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5. Karaca Vantuz High Force Kırmızı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

5. Karaca Vantuz High Force Kırmızı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

4.999,00 TL'den 3.499,00 TL'ye düştü.

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6. Pierre Cardin Erkek Koyu Yeşil Slim Fit Basic Tişört 50291625-VR079

6. Pierre Cardin Erkek Koyu Yeşil Slim Fit Basic Tişört 50291625-VR079

999,00 TL yerine sepette389 TL'ye düşüyor.

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7. M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Velvet Teddy

7. M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Velvet Teddy

899,00 TL yerine şimdi MAC satıcılı seçili ürünlerde %25 indirim fırsatıyla çok daha uygun.

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8. Madame Coco Klimalı Yastık - Beyaz / Açık Gri

8. Madame Coco Klimalı Yastık - Beyaz / Açık Gri

832,99 TL yerine şimdi 765,99 TL.

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9. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240 ml

9. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240 ml

Madame Coco satıcılı ürünlerde 50 TL ve üzerine %70 indirimle 137 TL'ye geliyor.

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10. Madame Coco Victorine 6'lı Çay Bardağı Seti

10. Madame Coco Victorine 6'lı Çay Bardağı Seti

Madame Coco satıcılı ürünlerde 50 TL ve üzerine %70 indirim fırsatıyla 365,99 TL yerine 109 TL.

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11. Fakir Mr.Chef Quadro Siyah 1000 W Blender Seti

11. Fakir Mr.Chef Quadro Siyah 1000 W Blender Seti

3.700,00 TL yerine indirimle 1.899,00 TL.

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12. Karaca x Refika Birgül Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti Creamy

12. Karaca x Refika Birgül Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti Creamy

3.999,00 TL yerine 3.499,00 TL.

Burada

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