Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Satranç Takımından Spor Ayakkabıya 25 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Satranç Takımından Spor Ayakkabıya 25 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 10:22

25 Temmuz 2024'ün en cazip fırsatları sizlerle buluşuyor. Bugün, satranç takımından spor ayakkabısına kadar geniş yelpazede indirimli ürünler sizleri bekliyor. Farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden bu özel fırsatlarla hem bütçenizi koruyacak hem de ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. İster hobi malzemelerinizi yenileyin, ister spor gardırobunuzu güncelleyin; bugünün fırsatları sizin için ideal. 

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon'daki Günün Fırsatları'nda yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 25.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Calvin Klein Retro Tennis Su-Mesh Wn Spor Ayakkabı Kadın

1. Calvin Klein Retro Tennis Su-Mesh Wn Spor Ayakkabı Kadın

2.892,82 TL'den 2.713,90 TL'ye düştü.

Burada

Amazon

2. LEGO Creator Retro Fotoğraf Makinesi 31147

2. LEGO Creator Retro Fotoğraf Makinesi 31147

609,00 TL yerine şimdi 549,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon

3. Livepro LP8412 Hip Bant Seti

3. Livepro LP8412 Hip Bant Seti

148,95 TL'den 62,99 TL'ye düştü.

Buraya tıklayın

Amazon

4. USR Hafif Sertlikte Pilates Lastiği

4. USR Hafif Sertlikte Pilates Lastiği

154,90 TL indimle şimdi 64,99 TL 

Burada

Amazon

5. Bialetti - Moka Express: 2 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici

5. Bialetti - Moka Express: 2 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici

999,00 TL indimle şimdi 827,27 TL.

Buraya tıktık

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Taç Granit Derin Tencere 18Cm

6. Taç Granit Derin Tencere 18Cm

529,00 TL yerine şimdi 339,25 TL.

Buraya tıklayın

Amazon

7. CAMPER Runner Four Spor Ayakkabı Erkek

7. CAMPER Runner Four Spor Ayakkabı Erkek

3.079,35 TL'den 2.519,55 TL'ye düştü.

Burada

Amazon

8. Paşabahçe Iconic Turkuaz Meşrubat Bardağı, 6'li 365 cc

8. Paşabahçe Iconic Turkuaz Meşrubat Bardağı, 6'li 365 cc

217,46 TL indimle şimdi 154,58 TL.

Buraya tıktık

Amazon

9. Orta Boy Metal Roma Satranç Takımı Antik ve El Yapımı Masif Ahşap Sandıklı Satranç Tahtası

9. Orta Boy Metal Roma Satranç Takımı Antik ve El Yapımı Masif Ahşap Sandıklı Satranç Tahtası

5.214,00 TL'den 3.632,90 TL'ye düştü.

Buraya tıklayın

Amazon

10. Panasonic ER-GB62 Sakal/Saç Kesme Makinesi

10. Panasonic ER-GB62 Sakal/Saç Kesme Makinesi

1.501,83 TL yerine şimdi 1.159,44 TL.

Buraya tıklayın

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. AOC Gaming 27G2ZNE-27 inç Full HD Monitör

11. AOC Gaming 27G2ZNE-27 inç Full HD Monitör

7.620,72 TL yerine şimdi indirimle 6.899,00 TL.

Burada

Amazon

12. Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Kadın

12. Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Kadın

1.420,90 TL'den 1.343,90 TL'ye düştü.

Buraya tıktık

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın