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Bugün İndirimde Neler Var? 6 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 6 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 11:42
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Temmuz ayının bu yeni haftasında yaz sıcaklarına özel serinletici teknolojilerden seyahat eksiklerine, mutfak araç gereçlerinden kişisel bakım ve sporcu stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 06.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.250,90 TL!

Spor salonunda, arabada ya da sahilde ferah kalmak isteyenlerin elinden düşürmek istemeyeceği ikonik bir parça.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

Anthony Jackson 3l'ü Kutu Premium Erkek Tişört son 90 günün en düşük fiyatıyla %13 indirimle net 693,23 TL!

Anthony Jackson 3l'ü Kutu Premium Erkek Tişört son 90 günün en düşük fiyatıyla %13 indirimle net 693,23 TL!

Yaz aylarında günlük kombinler için tiril tiril bir rahatlık sunan, kaliteli kumaş dokusuna sahip 3lü erkek tişört paketi. Basic tarzı ve rahat kesimi sayesinde sıcak günlerin en temel kurtarıcı parçalarından biri oluyor.

Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört Starlight

Honeywell Salınımlı Kule Vantilatör günün öne çıkan fırsatları dahilinde net 2.799,99 TL!

Honeywell Salınımlı Kule Vantilatör günün öne çıkan fırsatları dahilinde net 2.799,99 TL!

80 derece salınım özelliği, 5 farklı hız ayarı ve zamanlayıcı fonksiyonu sunan tüm oda için ideal sessiz kule vantilatör. Otomatik kapanma sistemi ve şık aydınlatma paneliyle ev konforunu bütçe dostu şekilde zirveye taşıyor.

Honeywell QuietSet HYF260 Salınımlı Kule Vantilatör

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı 1.053,20 TL yerine sepete özel 789,90 TL!

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı 1.053,20 TL yerine sepete özel 789,90 TL!

Mutfakta salata, hamur ve yemek hazırlama süreçlerini kolaylaştıran, kendinden rendeli 3 farklı boyutta kaliteli çelik kap seti.  

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

Robeve Mini Masaüstü Taşınabilir Vantilatör 99,00 TL!

Robeve Mini Masaüstü Taşınabilir Vantilatör 99,00 TL!

Masa başında çalışırken hem serinlik sağlayan hem de entegre telefon standıyla video izleme kolaylığı sunan 2si 1 arada mini fan. Kompakt boyutları sayesinde her yere kolayca taşınabilen çok pratik bir yazlık yardımcı.

Robeve Mini Fan Masaüstü Taşınabilir Vantilatör

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Uniqamp Kamp Masası ve Sandalyelerinde yaz sezonuna özel %50 net indirim!

Uniqamp Kamp Masası ve Sandalyelerinde yaz sezonuna özel %50 net indirim!

Doğa yürüyüşlerinde, kampta veya sahilde dakikalar içinde kurup keyif yapabileceğiniz dayanıklı katlanır masa ve sandalye çeşitleri.  

999 TL yerine indirimle 489 TL. 

Uniqamp Kamp Masası ve Sandalye Çeşitleri

SKY Araba Ön Cam Güneşlik Şemsiyesi sadece 322,00 TL!

SKY Araba Ön Cam Güneşlik Şemsiyesi sadece 322,00 TL!

Yaz sıcaklarında araç içinin fırın gibi ısınmasını engelleyen ve saniyeler içinde şemsiye gibi açılıp katlanabilen ön cam güneşliği. Pratik yapısı sayesinde torpidoda yer kaplamıyor ve araç içi döşemeleri güneşten koruyor.

SKY Araba Güneş Gölge Koruyucu Şemsiye

Philips 7500 Serisi Azur Buharlı Ütü avantajlı fiyatıyla 3.399,00 TL!

Philips 7500 Serisi Azur Buharlı Ütü avantajlı fiyatıyla 3.399,00 TL!

3200W yüksek gücü, sürekli buhar performansı ve SteamGlide Elite tabanıyla en zorlu kırışıklıkları bile saniyeler içinde açan kaliteli ütü. Güçlü şok buhar etkisiyle kıyafetlerinize zarar vermeden profesyonel bir ütüleme deneyimi sunuyor.

Philips 7500 Serisi Azur Buharlı Ütü

Protein Ocean Deneme Paketi 1.307,00 TL yerine 999,00 TL, üstelik onedio koduyla sepette %10 ek indirimli!

Protein Ocean Deneme Paketi 1.307,00 TL yerine 999,00 TL, üstelik onedio koduyla sepette %10 ek indirimli!

İçerisinde kas gelişimini destekleyen whey proteinlerden preworkoutlara, cream of rice paketlerinden lezzetli protein barlara kadar en popüler serileri bir arada sunan karma set.  

Protein Ocean Deneme Paketi

Skin Sensual BB Krem sepet aşamasında tüm ürünlerde geçerli 2. ürüne 1 TL fırsatıyla yayında!

Skin Sensual BB Krem sepet aşamasında tüm ürünlerde geçerli 2. ürüne 1 TL fırsatıyla yayında!

Yüksek güneş korumasını leke karşıtı ve aydınlatıcı bakımla bir arada sunan, orta tonlu ciltlere uygun 30 ml'lik etkili BB krem. C 

Skin Sensual BB Krem Medium 30 ml SPF50

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Wefood Glutensiz Yulaf Ezmesi 219,00 TL yerine onedio koduyla %40 sepet indirimiyle 118,40 TL!

Wefood Glutensiz Yulaf Ezmesi 219,00 TL yerine onedio koduyla %40 sepet indirimiyle 118,40 TL!

Diyet ve spor rutinlerini bozmadan sabah kahvaltılarını en sağlıklı şekilde hazırlamanızı sağlayan ince öğütülmüş glutensiz yulaf ezmesi.  

Wefood İnce Öğütülmüş Glutensiz Yulaf Ezmesi 300 gr

Altınyıldız Classics Pamuk Keten Gömlek AC200 koduyla 900 TL'ye 200 TL ekstra indirim ve 2 al %15 indirim!

Altınyıldız Classics Pamuk Keten Gömlek AC200 koduyla 900 TL'ye 200 TL ekstra indirim ve 2 al %15 indirim!

Marka gününe özel tişört, polo yaka ve şort fırsatlarıyla birleşen bu kampanya yaz gardırobunu yenilemek için muazzam bir sepet kolaylığı.

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek %100 Pamuk Keten Gömlek

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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