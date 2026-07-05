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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 12:31
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Temmuz ayının bu ilk haftasında teknoloji dünyasından yazlık serinletici çözümlere, ev hijyeninden kişisel bakım stoklarına kadar herkesin sepetine eklediği en popüler ürünleri bir araya getirdik. 

Bu içerik 05.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. E27 LED Işıklı Tavan Vantilatörü, bu hafta en çok satan vantilatör oldu!

1. E27 LED Işıklı Tavan Vantilatörü, bu hafta en çok satan vantilatör oldu!

Normal duya doğrudan vidalanarak takılan, uzaktan kumandalı ve zamanlayıcılı LED lambalı sessiz tavan vantilatörü. Ayarlanabilir fan hızları ve ışık renk sıcaklığı sayesinde küçük odalarda yer kaplamadan serinlik sunan A enerji sınıfı bir yardımcı.

E27 LED Işıklı Sessiz Tavan Vantilatörü

2. Minesk AirFlow Mini Taşınabilir Vantilatör haftanın çok satanlar listesinde 1. sıradaki yerini korudu!

2. Minesk AirFlow Mini Taşınabilir Vantilatör haftanın çok satanlar listesinde 1. sıradaki yerini korudu!

3000mAh bataryası, dijital ekranı ve ayarlanabilir hız kademeleriyle dışarıda yanınızdan ayıramayacağınız şık mini el fanı. Kompakt boyutları sayesinde çantada asla yer kaplamayan A+++ enerji sınıfı taşınabilir bir serinlik kaynağı.

Minesk AirFlow Mini Taşınabilir Vantilatör

3. Adidas Technochaos 2000 Spor Ayakkabı bu hafta tarz sahiplerinin en çok sipariş verdiği ayakkabı oldu!

3. Adidas Technochaos 2000 Spor Ayakkabı bu hafta tarz sahiplerinin en çok sipariş verdiği ayakkabı oldu!

2000'lerin ikonik koşu tarzını modern çizgilerle buluşturan ve gün boyu adımlara muazzam bir rahatlık katacak kaliteli kadın günlük spor ayakkabısı.  

Adidas Technochaos 2000 Kadın Günlük Spor Ayakkabı

4. Protein Ocean Deneme Paketi, bu hafta en çok satan karma set oldu!

4. Protein Ocean Deneme Paketi, bu hafta en çok satan karma set oldu!

Spor rutinlerine yeni başlayanların ve markanın en sevilen lezzetlerini tek seferde ekonomik olarak denemek isteyenlerin bu hafta sepetlerinden eksik etmediği bir alternatif.

Protein Ocean Deneme Paketi

5. Jouis Kablosuz Mini Wifi Kamera ev ve bebek izleme süreçleri için bu hafta en çok sipariş verilen güvenlik ürünü oldu!

5. Jouis Kablosuz Mini Wifi Kamera ev ve bebek izleme süreçleri için bu hafta en çok sipariş verilen güvenlik ürünü oldu!

Full HD 1080P çözünürlüğe, harekete duyarlı sensörlere ve gece görüş özelliğine sahip şarj edilebilir mini güvenlik kamerası. 360° dönebilen standı sayesinde bakıcı ve bebek takibini telefondan anlık izleme kolaylığı sunuyor.

Jouis Wifi Kamera Full HD 1080P Kablosuz Mini Güvenlik Kamerası

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6. TDS Metre Dijital Su Kalite Ölçüm Cihazı sağlıklı yaşam ve arıtma kategorisinde bu hafta sepetlerin vazgeçilmezi oldu!

6. TDS Metre Dijital Su Kalite Ölçüm Cihazı sağlıklı yaşam ve arıtma kategorisinde bu hafta sepetlerin vazgeçilmezi oldu!

Evdeki arıtma cihazlarının veya içme sularının saflık derecesini saniyeler içinde ekranda gösteren dijital ölçüm aleti. Güvenli ve sağlıklı su tüketimi sağlamak adına her evde bulunması gereken pratik bir test cihazı.

TDS Metre Dijital Su Kalite Ölçüm Cihazı

7. Under Armour ürünlerinde sepet aşamasında 2. ürüne %50 indirim başladı!

7. Under Armour ürünlerinde sepet aşamasında 2. ürüne %50 indirim başladı!

Esnek yapısı ve nefes alan kumaş dokusu sayesinde yaz aylarının en popüler sporcu kombin tamamlayıcısı.

Under Armour Ua Phade Rn 3 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı

8. Bosch Inverter Duvar Tipi Klima, ev teknolojilerinde bu hafta zirvedeki yerini aldı!

8. Bosch Inverter Duvar Tipi Klima, ev teknolojilerinde bu hafta zirvedeki yerini aldı!

18.000 BTU gücüyle büyük salonları ve ofisleri saniyeler içinde buz gibi soğutan yüksek verimli A++ duvar tipi klima. Akıllı inverter teknolojisi sayesinde minimum enerji harcayarak yaz sıcaklarında ev konforunu artırıyor.

Bosch CL2001u 18.000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

9. Araba güneş gölge koruyucu şemsiye oto aksesuar kategorisinde bu hafta en çok satılan güneşlik oldu!

9. Araba güneş gölge koruyucu şemsiye oto aksesuar kategorisinde bu hafta en çok satılan güneşlik oldu!

Yaz sıcaklarında araç ön camını tamamen kaplayarak içerinin fırın gibi ısınmasını engelleyen şemsiye tasarımlı yeni nesil koruyucu. Pratik şekilde saniyeler içinde açılıp katlanabilen yapısıyla torpidoda asla yer kaplamıyor.

SKY Araba Güneş Gölge Koruyucu Şemsiye

10. Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu, stoklanan ürünler arasında ilk sırada yer aldı!

10. Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu, stoklanan ürünler arasında ilk sırada yer aldı!

Evde, arabada veya ofiste tüm yüzeylerdeki kirleri tek seferde temizleyen ultra dayanıklı temizlik havlusu. Büyük XL boy yapısı sayesinde mutfak ve banyo hijyeninde bez yıkama derdini tamamen ortadan kaldırıyor.

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu 80 Yaprak

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11. Karaca 6 Kişilik Kahvaltı Takımı züccaciye ve çeyiz gruplarında bu hafta en popüler sepet tercihi oldu!

11. Karaca 6 Kişilik Kahvaltı Takımı züccaciye ve çeyiz gruplarında bu hafta en popüler sepet tercihi oldu!

Hafta sonu sofralarına muazzam şık bir hava katacak, 26 parçadan oluşan kaliteli kemik çini kahvaltı seti. Modern tasarımı ve eksiksiz parça içeriğiyle hem günlük kullanım hem de çeyiz hazırlığı için harika bir alternatif.

Karaca Forever Bone Cosima 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

12. La Roche-Posay Effaclar Yüz Bakım Seti cilt bakımı listelerinde bu hafta en çok satan ikili seti oldu!

12. La Roche-Posay Effaclar Yüz Bakım Seti cilt bakımı listelerinde bu hafta en çok satan ikili seti oldu!

Cildi kurutmadan derinlemesine temizleyen 400 ml büyük boy jel ve sivilce karşıtı 15 ml'lik ikili duo krem paketi. Ciltteki fazla yağı ve parlamayı kontrol altına alarak yaz aylarında pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

La Roche-Posay Yağlı Ciltler İçin Effaclar Yüz Bakım Seti

13. Busstier Filtreli Duş Başlığı, doğrudan net 199,00 TL fiyat avantajıyla listelerde!

13. Busstier Filtreli Duş Başlığı, doğrudan net 199,00 TL fiyat avantajıyla listelerde!

Yüksek basınçlı su tasarrufu sağlayan, kireç ve klor önleyici filtre sistemine sahip 6 fonksiyonlu duş başlığı. 

Busstier 6 Fonksiyonlu Filtreli Duş Başlığı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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