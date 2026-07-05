Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Temmuz ayının bu ilk haftasında teknoloji dünyasından yazlık serinletici çözümlere, ev hijyeninden kişisel bakım stoklarına kadar herkesin sepetine eklediği en popüler ürünleri bir araya getirdik.
Bu içerik 05.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. E27 LED Işıklı Tavan Vantilatörü, bu hafta en çok satan vantilatör oldu!
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2. Minesk AirFlow Mini Taşınabilir Vantilatör haftanın çok satanlar listesinde 1. sıradaki yerini korudu!
3. Adidas Technochaos 2000 Spor Ayakkabı bu hafta tarz sahiplerinin en çok sipariş verdiği ayakkabı oldu!
4. Protein Ocean Deneme Paketi, bu hafta en çok satan karma set oldu!
5. Jouis Kablosuz Mini Wifi Kamera ev ve bebek izleme süreçleri için bu hafta en çok sipariş verilen güvenlik ürünü oldu!
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6. TDS Metre Dijital Su Kalite Ölçüm Cihazı sağlıklı yaşam ve arıtma kategorisinde bu hafta sepetlerin vazgeçilmezi oldu!
7. Under Armour ürünlerinde sepet aşamasında 2. ürüne %50 indirim başladı!
8. Bosch Inverter Duvar Tipi Klima, ev teknolojilerinde bu hafta zirvedeki yerini aldı!
9. Araba güneş gölge koruyucu şemsiye oto aksesuar kategorisinde bu hafta en çok satılan güneşlik oldu!
10. Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu, stoklanan ürünler arasında ilk sırada yer aldı!
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11. Karaca 6 Kişilik Kahvaltı Takımı züccaciye ve çeyiz gruplarında bu hafta en popüler sepet tercihi oldu!
12. La Roche-Posay Effaclar Yüz Bakım Seti cilt bakımı listelerinde bu hafta en çok satan ikili seti oldu!
13. Busstier Filtreli Duş Başlığı, doğrudan net 199,00 TL fiyat avantajıyla listelerde!
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