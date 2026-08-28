Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
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Okula ve şehre dönüş heyecanını artıran sırt çantalarından Calvin Klein iç giyim parçalarına, kahveleri taçlandıran bitkisel Barista sütlerden çelik termoslara, sevimli kalp desenli telefon kılıflarından ayakta bebeksi yumuşaklık sağlayan soyulan peeling maskelerine kadar harika indirimleri bir araya getirdik. Fiyat düşüşlerini, sepete özel kuponları ve çoklu alım fırsatlarını incelemeden alışverişinizi tamamlamayın.
Bu içerik 28.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Alpro Barista yulaf içeceğinde kahveseverlere özel 3 al 2 öde fırsatı!
Bernardo Grandio 2 litre paslanmaz çelik siyah termos 1.099,00 TL yerine sepete özel net 549,50 TL!
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