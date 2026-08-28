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Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 12:38
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Okula ve şehre dönüş heyecanını artıran sırt çantalarından Calvin Klein iç giyim parçalarına, kahveleri taçlandıran bitkisel Barista sütlerden çelik termoslara, sevimli kalp desenli telefon kılıflarından ayakta bebeksi yumuşaklık sağlayan soyulan peeling maskelerine kadar harika indirimleri bir araya getirdik. Fiyat düşüşlerini, sepete özel kuponları ve çoklu alım fırsatlarını incelemeden alışverişinizi tamamlamayın.

Bu içerik 28.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Adidas LK Neon mor unisex sırt çantası %27 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.159,21 TL!

Adidas LK Neon mor unisex sırt çantası %27 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.159,21 TL!

1.596,69 TL'den gerileyen, göz alıcı parlak mor rengi, neon şerit detayları, konforlu omuz askıları ve geniş iç hacmiyle okuldan spora her kombine enerji katan dayanıklı çanta.

Adidas LK NEON BP Unisex Sırt Çantası 

Calvin Klein 3'lü pamuklu kadın tanga seti %32 net indirimle 1.813,69 TL yerine 1.229,90 TL!

Calvin Klein 3'lü pamuklu kadın tanga seti %32 net indirimle 1.813,69 TL yerine 1.229,90 TL!

Son 60 günün en alt fiyat seviyesine inen, yumuşacık pamuklu esnek dokusu, ikonik logolu elastik beli ve kıyafet altından iz yapmayan rahat kalıbıyla kadınların favorisi 3'lü paket.

Calvin Klein THONG 3PK Kadın Tanga Seti

Alpro Barista yulaf içeceğinde kahveseverlere özel 3 al 2 öde fırsatı!

Alpro Barista yulaf içeceğinde kahveseverlere özel 3 al 2 öde fırsatı!

Kahvelerde ipeksi ve yoğun bir köpük oluşturan, %100 bitkisel, laktozsuz ve ilave şekersiz içeriğiyle hem sıcak hem soğuk kahve tariflerine lezzet katan 1000 ml'lik Barista yulaf sütü.

Alpro Barista Yulaf İçeceği 1000 ml

Bernardo Grandio 2 litre paslanmaz çelik siyah termos 1.099,00 TL yerine sepete özel net 549,50 TL!

Bernardo Grandio 2 litre paslanmaz çelik siyah termos 1.099,00 TL yerine sepete özel net 549,50 TL!

Yarı fiyatına inen avantajıyla; çift katmanlı vakumlu paslanmaz çelik gövdesi, 2 litrelik devasa kapasitesi ve sıcak ile soğuk ısı koruma performansıyla uzun yolculukların kurtarıcısı.

Bernardo Grandio Çelik Termos Siyah 2 Litre

Shule Bags Farme monogram kahverengi baget ve çapraz çanta sepete özel net 367,91 TL!

Shule Bags Farme monogram kahverengi baget ve çapraz çanta sepete özel net 367,91 TL!

Şık monogram deseni, hem omuzda baget hem de çapraz askıyla kullanılabilen çok yönlü formu ve kompakt yapısıyla günlük kombinlere modern bir dokunuş katan kadın çanta.

Shule Bags Farme Monogram Baget ve Çapraz Çanta Kahverengi

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Greyder hakiki deri erkek spor ayakkabılarda 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Greyder hakiki deri erkek spor ayakkabılarda 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Siyah hakiki deri saya kalitesi, adımları destekleyen esnek tabanı ve şık dikiş detaylarıyla hem ofis şıklığına hem de hafta sonu rahatlığına kusursuz uyum sağlayan ayakkabı.

Greyder Erkek Siyah Hakiki Deri Günlük Spor Ayakkabı

Penti'de %70'e varan büyük sezon indirimi başladı!

Penti'de %70'e varan büyük sezon indirimi başladı!

İç giyimden ev giyimine, pijama takımlarından çorap ve plaj modasına kadar gardıropları baştan aşağı tazeleyen sezonun en avantajlı Penti fırsatları.

Penti Büyük Sezon İndirimleri

Dilvin açık mavi polo yaka kadın triko üst %25'e varan indirim fırsatıyla!

Dilvin açık mavi polo yaka kadın triko üst %25'e varan indirim fırsatıyla!

Ferahlatıcı açık mavi tonu, zarif polo yakası, fitilli yumuşak kumaş dokusu ve modern kalıbıyla hem etek hem de jean pantolon kombinlerine çok yakışan şık parça.

Dilvin 32614 Polo Yaka Kadın Triko Üst Açık Mavi

Çocuk kitaplarında 2 al 1 öde ve 3 al 2 öde fırsatına ek TATIL350 koduyla net 350 TL indirim!

Çocuk kitaplarında 2 al 1 öde ve 3 al 2 öde fırsatına ek TATIL350 koduyla net 350 TL indirim!

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PAEN Basic unisex oversize tişört %50 net indirimle 799,00 TL yerine sepette 399,50 TL!

PAEN Basic unisex oversize tişört %50 net indirimle 799,00 TL yerine sepette 399,50 TL!

Dökümlü rahat kalıbı, terletmeyen pamuklu kumaşı ve zamansız tarzıyla hem kadınların hem erkeklerin günlük gardırobunda kurtarıcı olan basic tişört.

PAEN Basic Unisex Oversize T-Shirt

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Dermoten kaş kirpik bakım serumu üyelere özel 799,90 TL yerine net 399,95 TL!

Dermoten kaş kirpik bakım serumu üyelere özel 799,90 TL yerine net 399,95 TL!

Kıl köklerini derinlemesine besleyen, dökülmeleri azaltarak kaş ile kirpiklerin çok daha dolgun, gür ve canlı görünmesini sağlayan 20 ml'lik etkili bakım serumu.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Casedoit metalik baskılı ve kalpli telefon kılıflarında %30 indirime ek 3 al 2 öde!

Casedoit metalik baskılı ve kalpli telefon kılıflarında %30 indirime ek 3 al 2 öde!

Kırmızı 3D kalp desenli sevimli tasarımlardan metalik baskılı koruyucu modellere kadar telefonlara şıklık ve darbelere karşı tam koruma sağlayan trend kılıflar.

Casedoit Metalik Baskılı ve Kalp Desenli Telefon Kılıfı Çeşitleri

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

Topuklardaki sertleşmiş ölü deriyi birkaç gün içinde nazikçe soyup döken, kuruluk hissini yok ederek ayaklara bebeksi yumuşaklık kazandıran popüler Kore bakım çorabı.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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