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Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 12:51
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Açık hava tutkunlarının hayatını kolaylaştıran taşıma arabalarından spor sonrası yorgunluğu alan kablosuz masaj tabancalarına, klasik Adidas sırt çantalarından zamansız Ray-Ban güneş gözlüklerine, sağlıklı beslenme ürünlerinden Züber ve Kiko kozmetik kampanyalarına kadar harika fırsatlar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 27.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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PİKAS ROVOS XLL katlanır kamp ve plaj arabası %14 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 2.999,00 TL!

PİKAS ROVOS XLL katlanır kamp ve plaj arabası %14 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 2.999,00 TL!

3.499,00 TL'den gerileyen; 150 kg taşıma kapasitesi, frenli büyük arazi tekerlekleri, dayanıklı siyah Oxford kumaşı ve katlanabilir kompakt yapısıyla piknik, plaj ve kamp yükünü hafifleten taşıma arabası. 

PİKAS ROVOS XXL Katlanır Kamp ve Plaj Taşıma Arabası

Coverzone 4 başlıklı kablosuz derin doku masaj tabancası son 365 günün en düşüğü 318,20 TL!

Coverzone 4 başlıklı kablosuz derin doku masaj tabancası son 365 günün en düşüğü 318,20 TL!

30W güçlü motoru, Type-C şarj desteği, farklı kas gruplarına özel 4 değiştirilebilir başlığıyla spor sonrası sırt, boyun, bacak ve omuz tutulmalarını anında rahatlatan masaj cihazı.

Coverzone KH850 4 Başlıklı Kablosuz Derin Doku Masaj Tabancası

Adidas APWR VIII unisex sırt çantası %19 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.678,08 TL!

Adidas APWR VIII unisex sırt çantası %19 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.678,08 TL!

2.069,10 TL'lik eski fiyatından düşen; geniş iç hacmi, konforlu ergonomik omuz askıları, sağlam kumaş yapısı ve ikonik şerit detaylarıyla okula ve spora çok yakışan sırt çantası.

adidas APWR VIII Unisex Sırt Çantası

Züber Marka Festivali'ne özel kupon fırsatları ve protein müsli deneme paketi!

Züber Marka Festivali'ne özel kupon fırsatları ve protein müsli deneme paketi!

Muzlu, çilekli, sade ve kakaolu kurabiyeli çeşitlerinden oluşan 70g x 5'li yulaflı protein müsli paketi; tüm indirimlere ek ZUBER200 koduyla 800 TL'ye 200 TL, ZUBER400 koduyla 1.500 TL üzeri alışverişlerde 400 TL indirim avantajıyla sepetlerde.

Züber Yulaflı Protein Müsli 5'li Deneme Paketi 70g

Siveno %100 doğal bebek çamaşır sabunu 2'li set 500 TL'ye 75 TL kupon avantajıyla!

Siveno %100 doğal bebek çamaşır sabunu 2'li set 500 TL'ye 75 TL kupon avantajıyla!

Kendinden yumuşatıcılı formülü, bitkisel ve vegan içeriğiyle bebeklerin hassas çamaşırlarını sertleştirmeden derinlemesine temizleyen, 1000 ml x 2 adetlik avantajlı paketinde 500 TL üzeri alışverişlere özel 75 TL sepet kuponu fırsatı.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu 1000 ml 2'li Paket

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Buratti pamuklu antrasit polo yaka erkek tişört ONEDIO20 koduyla sepette net 343,00 TL!

Buratti pamuklu antrasit polo yaka erkek tişört ONEDIO20 koduyla sepette net 343,00 TL!

Terletmeyen %100 pamuklu dokusu, klasik düğmeli polo yakası ve regular fit rahat kalıbıyla hem günlük hem ofis stiline uyum sağlayan antrasit basic tişört.

Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T-Shirt Antrasit

MAD Parfüm seçili erkek parfümlerinde 1.000 TL ve üzerine anında 250 TL indirim fırsatı!

MAD Parfüm seçili erkek parfümlerinde 1.000 TL ve üzerine anında 250 TL indirim fırsatı!

Kalıcı esansı, çekici koku notaları ve 50 ml'lik şık şişesiyle erkeklerin beğenisini toplayan MAD J102 Selective başta olmak üzere sepeti hafifleten özel koku kampanyası.

MAD Parfüm J102 Selective 50 ml Erkek Parfüm

Ray-Ban 3757 unisex güneş gözlüğü %30 net indirimle 9.265,00 TL yerine net 6.486,00 TL!

Ray-Ban 3757 unisex güneş gözlüğü %30 net indirimle 9.265,00 TL yerine net 6.486,00 TL!

Zarif metal çerçeve formu, UV korumalı kaliteli koyu renk camları ve yüz hatlarına tam oturan modern tasarımıyla güneşli günlerin vazgeçilmez aksesuarı.

Ray-Ban 3757 921381 56 Güneş Gözlüğü

Vagonlife 3 bölmeli sos kaseli sızdırmaz sefer tası 1120 ml beslenme çantalarını tamamlıyor!

Vagonlife 3 bölmeli sos kaseli sızdırmaz sefer tası 1120 ml beslenme çantalarını tamamlıyor!

Sızdırmaz kilitli kapak yapısı, yiyeceklerin birbirine karışmasını önleyen 3 ayrı haznesi ve pratik sos kabıyla ofise ya da okula ev yapımı sağlıklı öğünleri taşımayı kolaylaştıran yeni nesil sefer tası.

Vagonlife 1120 ml 3 Bölmeli Sızdırmaz Lunch Box Sefer Tası

Protein Ice Cream çikolata aromalı fit dondurma tozu 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

Protein Ice Cream çikolata aromalı fit dondurma tozu 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

Yüksek protein oranı, enfes çikolata lezzeti ve düşük şeker içeriğiyle tatlı krizlerini suçluluk duymadan sağlıklı şekilde bastıran pratik dondurma karışımı.

Protein Ice Cream Yüksek Proteinli Çikolatalı Dondurma Tozu

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Kiko Milano makyaj ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve 2. ürüne %50 indirim avantajı!

Kiko Milano makyaj ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve 2. ürüne %50 indirim avantajı!

Dudaklara ışıltı ve yoğun dolgunluk kazandıran 3D Hydra Gloss 599,00 TL, kalıcı UDT 103 serisi 699,00 TL ve sepetteki hediye fırsatlarıyla İtalyan kozmetik şöleni.

Kiko Milano 3D Hydra Gloss ve UDT Ruj Koleksiyonu

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ leke karşıtı güneş kremi 150 ml sepete özel fırsatlarla 1.399,00 TL!

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ leke karşıtı güneş kremi 150 ml sepete özel fırsatlarla 1.399,00 TL!

Tüm cilt tiplerine uygun yapısı, çok yüksek güneş koruması ve leke oluşumunu önlemeye yardımcı formülüyle yüz ve vücut için geliştirilmiş dev boy bakım kremi. 

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi 150 ml

Wefood organik elma sirkesi %39 indirimle 427,75 TL yerine net 260,00 TL!

Wefood organik elma sirkesi %39 indirimle 427,75 TL yerine net 260,00 TL!

Doğal fermantasyon yöntemiyle üretilen, tortulu ve katkısız yapısıyla salatalardan sabah kürlerine kadar şifa dağıtan 500 ml'lik organik sirke.

Wefood Organik Elma Sirkesi 500 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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